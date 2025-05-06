"А білі черемхи": легендарна пісня зазвучала по-новому і стала вірусною у тіктоці

У тіктоці новий тренд – користувачі активно знімають відео під пісню "Білі черемхи", яку Віктор Павлік переспівав з FIЇNКА. Прем'єра нової версії треку відбулася зовсім нещодавно – 2 травня, та він вже встиг полюбитися слухачам.

Легендарна пісня отримала друге дихання завдяки користувачам тіктоку та зазвучала по-новому у дуеті Віктора Павліка з FIЇNКА. Більше про новий тренд розповість Show 24.

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Користувачі вже зняли понад 20 тисяч відео у тіктоці під пісню "Білі черемхи". FIЇNКА та Віктор Павлік створили нову версію треку, оригінал якого вийшов ще у 2002 році.

Одна з користувачок зазначила, що пісня має вайб початку 2000 та сучасності одночасно.

Думки людей щодо нового звучання пісні "Білі черемхи" розділились. Хтось пише, що оригінал – кращий, а от іншим виконання FIЇNКА та Віктора Павліка сподобалося:

"Мені оригінал більше подобається".

"Слухала її ще тоді, коли це не було мейнстримом".

"Пісня отримала друге дихання".

"Хай цей буде в усіх топчартах!"

"Прекрасний дует – як гарно звучать голоси разом".

"Оригінал краще. Тут швидша версія, незвично".

Раніше ми повідомляли, що модель Белла Хадід зняла відео під пісню "Різні", яку виконує український гурт Quest Pistols. Цікаво, що нещодавно колектив випустив українську версію треку.