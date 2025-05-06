Укр Рус
Show24 Музика "А білі черемхи": легендарна пісня зазвучала по-новому і стала вірусною у тіктоці
6 травня, 20:00
2

"А білі черемхи": легендарна пісня зазвучала по-новому і стала вірусною у тіктоці

Марія Примич
Основні тези
  • У ТікТок набирає популярність новий тренд з відео під пісню "Білі черемхи", яку переспівали Віктор Павлік та FIЇNКА.
  • Користувачі вже зняли понад 20 тисяч відео, а думки щодо нового звучання пісні розділилися серед слухачів.

У тіктоці новий тренд – користувачі активно знімають відео під пісню "Білі черемхи", яку Віктор Павлік переспівав з FIЇNКА. Прем'єра нової версії треку відбулася зовсім нещодавно – 2 травня, та він вже встиг полюбитися слухачам.

Легендарна пісня отримала друге дихання завдяки користувачам тіктоку та зазвучала по-новому у дуеті Віктора Павліка з FIЇNКА. Більше про новий тренд розповість Show 24. 

До речі "Била мене мати": українська народна пісня підкорила TikTok, зібравши мільйони переглядів

Користувачі вже зняли понад 20 тисяч відео у тіктоці під пісню "Білі черемхи". FIЇNКА та Віктор Павлік створили нову версію треку, оригінал якого вийшов ще у 2002 році. 

Одна з користувачок зазначила, що пісня має вайб початку 2000 та сучасності одночасно. 

Думки людей щодо нового звучання пісні "Білі черемхи" розділились. Хтось пише, що оригінал – кращий, а от іншим виконання FIЇNКА та Віктора Павліка сподобалося: 

  • "Мені оригінал більше подобається".
  • "Слухала її ще тоді, коли це не було мейнстримом".
  • "Пісня отримала друге дихання".
  • "Хай цей буде в усіх топчартах!"
  • "Прекрасний дует – як гарно звучать голоси разом".
  • "Оригінал краще. Тут швидша версія, незвично".

@nezzabydkaa тгк: snezhaaaa1 #рекомендації #рекомендации #реки #рек #fep #rekomendation #хочувреки #rek #тренд #природа @‍ ♬ оригінальний звук - FIЇNKA
@maikliin #рек ♬ оригінальний звук - FIЇNKA
@ignatovvadik Почнемо спочатку з малого #полька #танці #рекомендації ♬ оригінальний звук - FIЇNKA
@yanka.dream.shop

♬ оригінальний звук - FIЇNKA

Раніше ми повідомляли, що модель Белла Хадід зняла відео під пісню "Різні", яку виконує український гурт Quest Pistols. Цікаво, що нещодавно колектив випустив українську версію треку. 