"Don't Push the Horses": як фраза Олександра Усика стала новим хітом, який розриває тікток

Фраза Олександра Усика "Don't push the horses", яку він сказав на пресконференції перед боєм із Даніелем Дюбуа, швидко стала мемом серед українців. Тікток та інстаграм заповнили відео і ремікси, а слова боксера навіть почали писати на плакатах під час мітингів – зокрема після ухвалення скандального законопроєкту №12414, який підпорядковує НАБУ і САП Офісу генпрокурора.

Тепер фраза стала піснею – "Don't Push The Horses" від гурту Мюслі UA, пише Show 24.

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Так, спершу з'явився короткий MINIMIX, який за кілька днів набрав понад 5 мільйонів переглядів, а тепер Мюслі UA запрем'єрили повноцінну версію треку. У пісні, окрім "Don't Push The Horses", також увійшли інші "перекладені" українські приказки. Наприклад:

"Don't say hop before jump" – "Не кажи "гоп", доки не перескочиш";

"Don't go before father to hell" – "Не лізь поперед батька в пекло";

"Wolf afraid – don't go to forest" – "Вовків боятися – в ліс не ходити".

Мюслі UA ft. Usyk – Don’t Push the Horses: дивіться відео онлайн

Пісня зроблена в енергійному UK garage-стилі, з гумором і драйвом, – аби підняти настрій у непрості часи. Судячи з коментарів, музикантам це вдалося.

"Ну це легенда";

"Це розрив, дякуємо";

"Я так і знав, що буде трек з цієї фрази. Вогонь";

"Ukraine is the capital of great people";

"Я плачу через НАБУ і сміюся з don't push the horses".

Як слухачі відреагували на трек Don't Push The Horses від гурту Мюслі UA / Скриншоти з ютубу

Цікаво, що вислів "Don't Push The Horses" вигадали не на пресконференції – вперше в Україні його використав гуморист Василь Харізма у 2024 році в шоу "Інтрестінг Інгліш", як жартівливий аналог "Hold your horses". І навіть до того схожа фраза з’являлася в російському Comedy Club. Та популярності вона набула саме після того, як її озвучив Усик.

До того ж "Don't Push The Horses" вже розриває тікток. Під цей звук Олександра Усика знімають відео навіть відомі артисти. Зокрема, Надя Дорофєєва – її ролик зібрав вже 4,4 мільйона переглядів та понад 200 тисяч лайків.

Нагадаємо, гурт Мюслі UA вже прославився кількома вірусними хітами. Серед них – "Добрий день Everybody", натхненний промовою Бориса Джонсона, і ремікс з фразою Олександра Поворознюка "Vova їbash ikh blyad". А також пісня "За териконами", створена разом із військовим Михайлом Скорпіоном на честь полеглого побратима.