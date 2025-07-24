22 та 23 липня протести відбулися у багатьох великих містах України, зокрема у Києві, Львові, Івано-Франківську, Миколаєві, Ужгороді, Тернополі, Дніпрі, Хмельницькому. Люди тримали у руках різноманітні плакати, де цитували пісні українських виконавців, передає Show 24 з посиланням на телеграм-канал "що ти знаєш про Бобула?".

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Чи не найбільше використовують фрази з пісень гурту "Жадан і Собаки":

"Автозак" – "Що за стрьомні пасажири тут будують п'єдестали?", "Нах*я мені система, що працює проти мене?", "Хто за мене переписує закони й порядки?";

– "Що за стрьомні пасажири тут будують п'єдестали?", "Нах*я мені система, що працює проти мене?", "Хто за мене переписує закони й порядки?"; "Intro" – "Епоха прой*бів, епоха голосінь";

– "Епоха прой*бів, епоха голосінь"; "Інстаграм" – "Біда, коли країною керують мутанти";

– "Біда, коли країною керують мутанти"; "Холодна гора" (фіт з гуртом "Курган і Agregat") – "Виросту, вивчусь – дам усім п*зди";

Також на плакатах є слова з треків OTOY, Гоні, Jerry Heil:

"Пащека" – "Нам всім п*зда, якщо голос стихне", "Страх – це зашиті вуста";

– "Нам всім п*зда, якщо голос стихне", "Страх – це зашиті вуста"; "Як?" – "Я громадянин суверенної держави з відчуттям, ніби з мене тільки шо поржали";

– "Я громадянин суверенної держави з відчуттям, ніби з мене тільки шо поржали"; "#ОХРАНА_ОТМЄНА" – "Охрана, отмєна";

Законопроєкт про посилення незалежності антикорупційних органів

Зазначимо, що Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів. Президент сказав, що він "забезпечить силу системі правопорядку".

"Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити й що має бути активізовано", – наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що діяльність органів буде відбуватися без російського впливу чи втручання, а також – що будуть збережені норми для незалежності антикорупційних інституцій.