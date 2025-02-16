Пропагандист Звєрєв втратив племінника на війні з Україною

У російського шоумена Сергія Звєрєва загинув племінник Андрій. Він брав участь у війні проти України.

Про це росіянин розповів пропагандистським ЗМІ, пише Show 24.

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Так, з'ясувалося, що звістку про смерть родича Звєрєв отримав від своєї сестри. За його словами, обставини загибелі племінника наразі невідомі. Стиліст, який відкрито підтримує агресію проти України, цинічно зазначив, що Андрій "боровся зі світовим злом".

Ми всі переживали за нього, коли він пішов на фронт боротися зі світовим злом, якому протистоїть наша країна. Андрійко завжди був патріотом. Усі в нашій родині одразу підтримали. Ми молилися, щоб Боженька оберігав його,

– зазначав Сергій.

Раніше Звєрєв хизувався тим, що на війну проти України відправив трьох своїх племінників, закликаючи інших росіян наслідувати його приклад. "Є таке поняття – "треба". Ось існують права – але не треба забувати, що є й обов'язки. Замислитися повинен кожен, батьківщина у нас одна", – заявляв він.

Для довідки! Сергій Звєрєв у 1980-х роках служив у радянській армії в Польщі, де був заступником командира взводу та секретарем комсомольської організації. Має звання старшого сержанта та був членом КПРС. Зараз проживає в Москві та активно підтримує кривавий режим Путіна.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про зникнення на війні в Україні Євгена – зятя іншого російського пропагандиста Йосипа Пригожина. Про його долю немає інформації вже близько року.