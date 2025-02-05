Російський продюсер дав свій коментар щодо ситуації. Також його донька, 27-річна Даная Пригожина, висловилась про зникнення партнера, передає 24 Канал.

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Так, Йосип Пригожин дав коментар російським ЗМІ, де висловився про свого зятя Євгена.

Син залишився без батька, рік, звісно, ​​шансів мало. Мені відомі деякі обставини, за яких він зник, але поки що не хочу про це докладно говорити. З дочкою, звичайно, ми спілкуємось, допомагаю їй по можливості, але про це краще запитати її,

– повідомив російський продюсер.

Для довідки! У 2022 році Даная вийшла заміж, але через пів року після весілля її чоловіка призвали під час часткової мобілізації, попри те, що у пари був новонароджений син, якому на той час не виповнилося й місяця. Після цього чоловіка відправили на фронт.

Зауважимо, що донька Йосипа Пригожина теж прокоментувала зникнення чоловіка. Вона зауважила, що не хоче піаритися на цій темі, тому ніяких коментарів не дає.



Донька Пригожина висловилась про зникнення чоловіка на війні в Україні / Скриншот з соцмереж

Тут важливо згадати, що Йосип Пригожин відзначився підтримкою російської агресії ще задовго до повномасштабного вторгнення. У березні 2014 року він публічно виступив на підтримку незаконної анексії Криму, підписавши колективного листа діячів культури Росії до Володимира Путіна зі схваленням окупації українського півострова.

Через антиукраїнську діяльність у серпні 2015 року Служба безпеки України внесла російського продюсера до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці держави, відтак йому заборонено в'їзд на територію України.