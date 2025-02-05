Зіркова пара, яка замовчує війну в Україні, поділилася щасливими кадрами періоду вагітності. Повідомляє 24 Канал з посиланням на тік-ток акаунт Марі Краймбрері.

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Так, зрадниця виставила відео, де позує з вагітним животиком. Вона показала, як відпочиває, танцює та проводить час з коханим. Що цікаво, у ролику навіть є кадр, де Dava зробив пропозицію Марі. Офіційно про стосунки артистів стало відомо в березні минулого року.

Для довідки! Давид Манукян внесений до бази даних сайту "Миротворець" через незаконний перетин українського кордону у 2020 році під час відвідування окупованого Криму та участь у пропагандистських заходах проти України.



Давид Манукян у базі "Миротворець" / Скриншот з сайту

Що відомо про зрадницю Марі Краймбрері