Зіркова пара, яка замовчує війну в Україні, поділилася щасливими кадрами періоду вагітності. Повідомляє 24 Канал з посиланням на тік-ток акаунт Марі Краймбрері.
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Так, зрадниця виставила відео, де позує з вагітним животиком. Вона показала, як відпочиває, танцює та проводить час з коханим. Що цікаво, у ролику навіть є кадр, де Dava зробив пропозицію Марі. Офіційно про стосунки артистів стало відомо в березні минулого року.
Для довідки! Давид Манукян внесений до бази даних сайту "Миротворець" через незаконний перетин українського кордону у 2020 році під час відвідування окупованого Криму та участь у пропагандистських заходах проти України.
Давид Манукян у базі "Миротворець" / Скриншот з сайту
Що відомо про зрадницю Марі Краймбрері
- Її справжнє ім'я – Марина Вадимівна Жадан. Співачка народилася 21 серпня 1992 року в Кривому Розі. В мережі шириться інформація, що батьки запроданки та її брат досі залишаються в Україні.
- У 2011 році Марина переїхала до Росії, де працювала викладачкою танців, а згодом розпочала музичну кар'єру.
- Серед найпопулярніших пісень Марі Краймбрері – "Давай назавжди", "Вона тобі не пасує", "На тату" та інші.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну артистка не висловила жодної позиції щодо війни, яку розпочала Росія проти України, продовжила концертну діяльність у країні-агресорці та отримує російські музичні нагороди.