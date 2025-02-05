Звездная пара, которая замалчивает войну в Украине, поделилась счастливыми кадрами периода беременности. Сообщает 24 Канал со ссылкой на тик-ток аккаунт Мари Краймбрери.
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Так, предательница выставила видео, где позирует с беременным животиком. Она показала, как отдыхает, танцует и проводит время с любимым. Что интересно, в ролике даже есть кадр, где Dava сделал предложение Мари. Официально об отношениях артистов стало известно в марте прошлого года.
Для справки! Давид Манукян внесен в базу данных сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения украинской границы в 2020 году во время посещения оккупированного Крыма и участие в пропагандистских мероприятиях против Украины.
Давид Манукян в базе "Миротворец" / Скриншот с сайта
Что известно о предательнице Мари Краймбрери
- Ее настоящее имя – Марина Вадимовна Жадан. Певица родилась 21 августа 1992 года в Кривом Роге. В сети распространяется информация, что родители предательницы и ее брат до сих пор остаются в Украине.
- В 2011 году Марина переехала в Россию, где работала преподавательницей танцев, а затем начала музыкальную карьеру.
- Среди самых популярных песен Мари Краймбрери – "Давай навсегда", "Она тебе не подходит", "На тату" и другие.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину артистка не высказала никакой позиции относительно войны, которую начала Россия против Украины, продолжила концертную деятельность в стране-агрессоре и получает российские музыкальные награды.