Звездная пара, которая замалчивает войну в Украине, поделилась счастливыми кадрами периода беременности. Сообщает 24 Канал со ссылкой на тик-ток аккаунт Мари Краймбрери.

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Так, предательница выставила видео, где позирует с беременным животиком. Она показала, как отдыхает, танцует и проводит время с любимым. Что интересно, в ролике даже есть кадр, где Dava сделал предложение Мари. Официально об отношениях артистов стало известно в марте прошлого года.

Для справки! Давид Манукян внесен в базу данных сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения украинской границы в 2020 году во время посещения оккупированного Крыма и участие в пропагандистских мероприятиях против Украины.



Давид Манукян в базе "Миротворец" / Скриншот с сайта

Что известно о предательнице Мари Краймбрери