Він до того ж зізнався, чому більше не підписаний на соцмережі колишньої дівчини. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Олександра Терена.

До теми "Від*біться від мене": Олександр Терен різко звернувся до підписників Інни Бєлєнь

Головний герой "Холостяка-13" насамперед прокоментував чутки про те, що заблокував Інну в соцмережах. Він заявив, що не робив цього, а лише відписався від неї, оскільки впродовж місяця дівчина приховувала від нього свої інстаграм-сторіс.

Інно, позаяк ти ігноруєш мене в месенджерах та не відповідаєш, нехай напишу тобі це тут. Будь ласка, йдімо далі окремо без вигаданих сварок та інтриг, я не хочу для тебе нічого поганого, дай, будь ласка, мені спокій у відповідь,

– написав Олександр.



Олександр Терен публічно звернувся до Інни Бєлєнь / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, про розрив пара оголосила 4 лютого 2025 року. Колишні партнери пояснили, що вирішили рухатись окремо, проте не розсекречували причину розриву. Водночас відомо, що напередодні в них відбувся публічний конфлікт. Річ у тім, що Олександр обурився позицією екскоханої щодо мовного питання. В інтерв'ю Славі Дьоміну Інна Бєлєнь стала на захист українців, які спілкуються російською, і заявила, що не розуміє людей, які "гонять на російськомовних".