Российский продюсер дал свой комментарий по ситуации. Также его дочь, 27-летняя Даная Пригожина, высказалась об исчезновении партнера, передает 24 Канал.

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Так, Иосиф Пригожин дал комментарий российским СМИ, где высказался о своем зяте Евгении.

Сын остался без отца, год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он исчез, но пока не хочу об этом подробно говорить. С дочерью, конечно, мы общаемся, помогаю ей по возможности, но об этом лучше спросить ее,

– сообщил российский продюсер.

Для справки! В 2022 году Даная вышла замуж, но через пол года после свадьбы ее мужа призвали во время частичной мобилизации, несмотря на то, что у пары был новорожденный сын, которому на то время не исполнилось и месяца. После этого мужчину отправили на фронт.

Заметим, что дочь Иосифа Пригожина тоже прокомментировала исчезновение мужа. Она написала, что не хочет пиариться на этой теме, поэтому никаких комментариев не дает.



Дочь Пригожина высказалась об исчезновении мужа на войне в Украине / Скриншот из соцсетей

Здесь важно вспомнить, что Иосиф Пригожин отличился поддержкой российской агрессии еще задолго до полномасштабного вторжения. В марте 2014 года он публично выступил в поддержку незаконной аннексии Крыма, подписав коллективное письмо деятелей культуры России к Владимиру Путину с одобрением оккупации украинского полуострова.

Из-за антиукраинской деятельности в августе 2015 года Служба безопасности Украины внесла российского продюсера в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности государства, поэтому ему запрещен въезд на территорию Украины.