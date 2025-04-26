У чорній сукні та мереживній вуалі: елегантна королева Летиція на прощанні з Папою Франциском

26 квітня у Ватикані попрощалися з Папою Римським Франциском, який помер у віці 88 років. Король та королева Іспанії, Філіп VI та Летиція, відвідали похорон понтифіка.

Король та королева Іспанії йшли попід руку, коли прибули на площу Святого Петра. Для прощання з Папою Римським Франциском Летиція обрала елегантний образ, інформує Show 24.

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Королева Летиція одягнула чорну сукню з круглим вирізом та рукавами три чверті. Свій образ вона доповнила чорною мереживною вуаллю, туфлями на низьких підборах та сумочкою в тон. Король Філіп VI також дотримався дрескоду. Він прибув у чорному костюмі, білій сорочці з краваткою та туфлях.

Філіп VI та Летиції на похороні Папи Римського Франциска / Фото Getty Images

Похорон Папи Римського Франциска

Як пише Hello, король Філіп VI та королева Летиція приєдналися до низки королівських осіб, аби вшанувати пам'ять покійного Папи Римського Франциска. Зокрема, княгиня Монако Шарлін прибула зі своїм чоловіком, князем Альбером II. Вона також обрала чорну сукню та вуаль для прощання з понтифіком.

Принц Уельський, Вільям, був присутній від імені свого батька – короля Великої Британії Чарльза III. Крім того, похорон відвідали світові лідери, зокрема президент та перша леді США, Дональд і Меланія Трамп, президент та перша леді Франції, Еммануель і Бріжит Макрон, Володимир та Олена Зеленські.

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