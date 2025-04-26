У чорній сукні та мереживній вуалі: елегантна королева Летиція на прощанні з Папою Франциском
- 26 квітня у Ватикані пройшов похорон Папи Римського Франциска, на якому були присутні королівські особи, зокрема король та королева Іспанії, Філіп VI та Летиція.
- Королева Летиція обрала елегантний образ з чорною сукнею та вуаллю, а король Філіп VI був одягнений у чорний костюм.
26 квітня у Ватикані попрощалися з Папою Римським Франциском, який помер у віці 88 років. Король та королева Іспанії, Філіп VI та Летиція, відвідали похорон понтифіка.
Король та королева Іспанії йшли попід руку, коли прибули на площу Святого Петра. Для прощання з Папою Римським Франциском Летиція обрала елегантний образ, інформує Show 24.
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Королева Летиція одягнула чорну сукню з круглим вирізом та рукавами три чверті. Свій образ вона доповнила чорною мереживною вуаллю, туфлями на низьких підборах та сумочкою в тон. Король Філіп VI також дотримався дрескоду. Він прибув у чорному костюмі, білій сорочці з краваткою та туфлях.
Похорон Папи Римського Франциска
Як пише Hello, король Філіп VI та королева Летиція приєдналися до низки королівських осіб, аби вшанувати пам'ять покійного Папи Римського Франциска. Зокрема, княгиня Монако Шарлін прибула зі своїм чоловіком, князем Альбером II. Вона також обрала чорну сукню та вуаль для прощання з понтифіком.
Принц Уельський, Вільям, був присутній від імені свого батька – короля Великої Британії Чарльза III. Крім того, похорон відвідали світові лідери, зокрема президент та перша леді США, Дональд і Меланія Трамп, президент та перша леді Франції, Еммануель і Бріжит Макрон, Володимир та Олена Зеленські.
Раніше ми повідомляли, в якому образі була Меланія Трамп на похороні Папи Римського Франциска.