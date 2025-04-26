Меланія Трамп відвідала траурну подію у день свого народження. Сьогодні, 26 квітня, першій леді США виповнилося 55 років, передає Show 24.

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Меланія Трамп з'явилася на прощанні з Папою Римським Франциском у чорному строгому вбранні. Перша леді США одягнула сукню-пальто з ґудзиками, мереживну мантилью та рукавички. Вона взула туфлі на підборах, зробила простий макіяж, а на шию одягнула хрестик. Волосся було розпущене.

Дональд Трамп прибув на похорон Папи Франциска у темно-синьому костюмі, краватці в тон та білій сорочці.

Дональд та Меланія Трамп на прощанні з Папою Франциском / Фото Getty Images

Похорон Папи Римського Франциска

На похороні Папи Римського Франциска зібралося багато світових лідерів, зокрема президент та перша леді України, Володимир та Олена Зеленські. У перших рядах, окрім Дональда та Меланії Трамп, сиділи президент Франції Еммануель Макрон, президент Естонії Алар Каріс, король та королева Іспанії, Філіп VI та Летиція.

Українське президентське подружжя з'явилося на прощанні з Папою Римським Франциском у траурних вбраннях. Олена Зеленська одягнула чорний костюм та блузку, а доповнила свій образ чорними сонцезахисними окулярами й брошкою. Володимир Зеленський обрав штани, легку куртку та сорочку.