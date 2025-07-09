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9 липня, 07:48
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Помер український композитор Ігор Поклад

Юлія Муріна

Легендарний композитор Ігор Поклад відійшов у вічність. Герой України помер у віці 83 років.

Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на дружину композитора Світлану Поклад.

 

Помер Ігор Поклад

Вранці 9 липня дружина видатного українського композитора опублікувала допис у фейсбуці.

От і все… Любила, люблю і любитиму завжди… Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка… За його безсмертну душу…
 – написала Світлана Поклад.

Помер легендарний композитор Ігор Поклад / Фото з фейсбуку Світлани Поклад

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Поклада. Вічна пам'ять!