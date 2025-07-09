9 липня, 07:48
Помер український композитор Ігор Поклад
Легендарний композитор Ігор Поклад відійшов у вічність. Герой України помер у віці 83 років.
Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на дружину композитора Світлану Поклад.
Помер Ігор Поклад
Вранці 9 липня дружина видатного українського композитора опублікувала допис у фейсбуці.
От і все… Любила, люблю і любитиму завжди… Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка… За його безсмертну душу…
– написала Світлана Поклад.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Поклада. Вічна пам'ять!