Помер український композитор Ігор Поклад

Легендарний композитор Ігор Поклад відійшов у вічність. Герой України помер у віці 83 років.

Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на дружину композитора Світлану Поклад. Помер Ігор Поклад Вранці 9 липня дружина видатного українського композитора опублікувала допис у фейсбуці. От і все… Любила, люблю і любитиму завжди… Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка… За його безсмертну душу…

– написала Світлана Поклад. Помер легендарний композитор Ігор Поклад / Фото з фейсбуку Світлани Поклад 24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Поклада. Вічна пам'ять!