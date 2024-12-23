Їхній внесок назавжди залишиться в історії, а пам'ять про них житиме в серцях наступних поколінь. Кожна з цих втрат залишила глибокий слід у серцях українців, пише 24 Канал.

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Так, перший місяць року приніс сумну звістку про смерть Віталія Білоножка, народного артиста України. 9 січня перестало битися серце 70-річного співака. Його дружина повідомила, що причиною смерті стала раптова зупинка серця. Митця поховали на столичному Байковому кладовищі.

Наприкінці січня, 31 числа, пішов з життя Анатолій Дриженко, народний артист України. Знаменитий ведучий телепередачі "Казки діда Панаса" помер у віці 82 роки.

22 лютого українське кіно втратило зірку фільмів "За двома зайцями" та "Весілля в Малинівці" – Людмилу Алфімову. Акторка відійшла у вічність на 89-му році життя.

Трагічна звістка сколихнула країну 26 лютого – у басейні спортивного комплексу в Кропивницькому потонува популярний блогер Юрій Ворожко. За свідченням його подруги Катерини Стрепул, молодий чоловік перебував під водою близько 10 хвилин, а персонал закладу не надав належної допомоги. Офіційною причиною смерті стала механічна асфіксія через потрапляння води в легені.

Уночі 4 червня через зупинку серця помер головний режисер Полтавського театру ляльок Ніко Лапунов. На момент смерті йому було всього 43 роки.

Восьмого вересня культурна спільнота попрощалася із заслуженим артистом України Валерієм Басселем, який пішов з життя на 86-му році.

Вересень приніс ще одну втрату – на 69-му році життя відійшов у вічність актор театру і кіно Ігор Щербак.

Наприкінці місяця, 20 вересня, стало відомо про смерть актора "Ліги сміху" Юрія Рябченка, який грав у команді "Ніколь Кідман".

Сьомого жовтня в автокатастрофі на Закарпатті трагічно загинув народний артист України Богдан Сташків. 67-річний митець за кермом BMW не впорався з керуванням. За даними правоохоронців, автомобіль перекинувся на дах після виїзду на узбіччя через перевищення безпечної швидкості.

Колишній басист гурту "Воплі Відоплясова" Олексій Мельченко помер на 48-му році життя 8 жовтня.

9 листопада спортивна спільнота була приголомшена звісткою про смерть відомого боксера В'ячеслава Узелкова. За словами його матері Зінаїди, спортсмен тривалий час боровся з серйозними проблемами зі здоров'ям через множинні тромби. Фатальним став тромб у серці. Останній тиждень життя В'ячеслав провів у комі. Одинадцятого листопада його поховали на цвинтарі рідної Вінниці.

На початку грудня стало відомо про смерть українського блогера Юрія Криштопа. Незадовго цього на його сторінці в тіктоці з'явилося відео з відділення анестезіології та інтенсивної терапії з тривожним повідомленням про критичний стан здоров'я. Життя блогера обірвалося через серцеву недостатність.