Оскільки 2024 рік добігає до свого логічного завершення, пропонуємо у матеріалі Show 24 пригадати, які пісні українських та іноземних співаків отримали заслужене звання найкращих цьогорічних треків.

Klavdia Petrivna та Osty – "Не лякай"

Уперше цю композицію артисти виконали під час дебютних сольних концертів Клавдії Петрівни в "Палаці спорту". У відеороботі співачка показала своє справжнє обличчя. Крім того, у ролику є відео з телеграму, де ще тоді нікому невідома студентка Дрогобицького музичного коледжу імені Василя Барвінського зі своїм одногрупником Остапом виконали "Не лякай" під акомпанемент фортепіано.

OSTY та Klavdia Petrivna – "Не лякай": дивіться відео онлайн

Океан Ельзи – "Як ніколи"

Трек "Як ніколи" увійшов до нового альбому "Океан Ельзи" – "Той день", який присвятили 30-річчю гурту. Фронтмен команди, Святослав Вакарчук, розповів, що композиція – про відчуття, які знайомі багатьом українцям. Йдеться про те, що не всі зараз можуть бути з людьми, яких люблять. До слова, музика до пісні була написана ще до початку повномасштабної війни й довго "лежала у столі".

"Океан Ельзи" – "Як ніколи": слухайте пісню онлайн

Даміано Давід – Silverlines

Лідер гурту Måneskin Даміано Давід восени випустив сольний трек Silverlines, спродюсований британським співаком та композитором Labrinth. Артист зізнався, що його нова пісня виправдала всі сподівання. У ній виконавець показав свій інший вразливий бік, який шанувальники ще не бачили у творчості Måneskin.

Damiano David – Silverline: дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров і Klavdia Petrivnа – "Барабан"

Трек вийшов у рамках проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Пісня натхненна віршем "Барабан печалі", написаним українським поетом-футуристом Гео Шкурупієм, представником "розстріляного відродження". Цікаво, що трек співаки виконали до офіційно релізу під час великих сольних концертів Пивоварова у "Палаці Спорту" в Києві. Тоді Klavdia Petrivna вперше заспівала наживо на сцені.

Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna – "Барабан": дивіться відео онлайн

Billie Eilish – Birds of a Feather

22-річна співачка Біллі Айліш встановила рекорд за кількістю прослуховувань у Shazam після виступу з хітом Birds Of a Feather на церемонії закриття Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі, де відбудуться наступні Олімпійські змагання. Трек був номінований на "Пісню року", "Запис року" та на "Найкраще сольне попвиконання" на щорічній церемонії "Ґреммі".

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER: дивіться відео онлайн

Dua Lipa – Training Season

Трек вийшов ще 16 лютого і на платформі ютуб офіційний відеокліп зібрав уже майже 57 мільйонів переглядів. Крім того, що на офіційних музичних платформах трек налічував мільйонні прослуховування, так у мережі тікток завірусився ще й тренд, який став справжнім проривом.

Dua Lipa – Training Season: дивіться відео онлайн

DOROFEEVA & LEBIGA – "А я все плакала"

Співачка та блогер презентували свій хіт під час онлайн-трансляції на Twitch. Це було зроблено з метою того, щоб зібрати кошти "Азову" на FPV, однак після ракетного удару по Чернігову, який відбувся вранці того ж дня, вирішили порівну розділити зібрані кошти між "Азовом" та постраждалими у цій трагедії. У пісні порушили важливу та дуже актуальну тему – неймовірну кількість хейту в інтернеті. Нещодавно Дорофєєва та Лебіга виступили разом сцені, заспівавши свій хіт.

DOROFEEVA & LEBIGA – "А я все плакала": дивіться відео онлайн

Artemas – I Like The Way You Kiss Me

Трек належить англо-кіпрському виконавцю Artemas. Хіт вийшов у березні цього року та одразу ж посів третю сходинку у британському чарті. Згодом пісня перебралась на перші місця у США, Європі, Канаді тощо. Крім того, найбільш популярним трек став у тіктоці, де користувачі створили тренд з кадрами естетичності та еротичності.

Artemas – I like the way you kiss me: дивіться відео онлайн

Отже, цей рік став дійсно вибуховим, адже кожен із цих треків є у плейлисті майже кожної людини, а деякі з них сміливо можна назвати безсмертними хітами.