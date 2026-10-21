Народила доньку за кілька місяців до трагедії: ЗМІ назвали причину смерті колишньої Бібера

Австралійська модель і дизайнерка купальників Сахара Рей, якій раніше приписували роман із канадським співаком Джастіном Бібером, померла у віці 34 років.

Жінка стала матір'ю лише за кілька місяців до смерті. Тепер журналісти The Daily Mail з'ясували нові подробиці трагедії, поспілкувавшись із джерелом, близьким до моделі.

За інформацією співрозмовника видання, Сахара померла в неділю, 18 жовтня, у лікарні поблизу Лос-Анджелеса. Двома днями раніше її терміново доправили до медзакладу після передозування фентанілом – сильнодійним опіоїдом. Стан моделі був настільки тяжким, що її під'єднали до апарата життєзабезпечення.

Як розповіло джерело The Daily Mail, у неділю рідні Сахари вирішили відключити її від апарата. У момент смерті жінка перебувала в оточенні близьких.

Смерть моделі також підтвердила її родина в коментарі TMZ. "Вона померла минулої ночі в лікарні в оточенні рідних. Її дуже любили", – повідомили близькі Сахари.

Що відомо про Сахару Рей

Сахара Рей здобула популярність завдяки модельній кар’єрі та активності в соціальних мережах. Вона зібрала велику аудиторію в Instagram, а також заснувала власний бренд купальників Sahara Ray Swim.

Сахара Рей / Фото з її інстаграму

У 2016 році модель привернула увагу ЗМІ після того, як її сфотографували на відпочинку з Джастіном Бібером на Гаваях. Раніше їй також приписували романтичні стосунки з австралійським співаком Коді Сімпсоном.

У січні 2026 року Сахара вперше стала матір'ю – у неї народилася донька Сноу.

Нагадаємо, що у серпні внаслідок токсичної дії фентанілу пішла з життя американська акторка Гейден Панеттьєрі, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка. Судмедексперти кваліфікували смерть кінозірки як нещасний випадок.