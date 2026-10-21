Жінка стала матір'ю лише за кілька місяців до смерті. Тепер журналісти The Daily Mail з'ясували нові подробиці трагедії, поспілкувавшись із джерелом, близьким до моделі.

За інформацією співрозмовника видання, Сахара померла в неділю, 18 жовтня, у лікарні поблизу Лос-Анджелеса. Двома днями раніше її терміново доправили до медзакладу після передозування фентанілом – сильнодійним опіоїдом. Стан моделі був настільки тяжким, що її під'єднали до апарата життєзабезпечення.

Як розповіло джерело The Daily Mail, у неділю рідні Сахари вирішили відключити її від апарата. У момент смерті жінка перебувала в оточенні близьких.

Смерть моделі також підтвердила її родина в коментарі TMZ. "Вона померла минулої ночі в лікарні в оточенні рідних. Її дуже любили", – повідомили близькі Сахари.

Що відомо про Сахару Рей

Сахара Рей здобула популярність завдяки модельній кар’єрі та активності в соціальних мережах. Вона зібрала велику аудиторію в Instagram, а також заснувала власний бренд купальників Sahara Ray Swim.

Сахара Рей / Фото з її інстаграму

У 2016 році модель привернула увагу ЗМІ після того, як її сфотографували на відпочинку з Джастіном Бібером на Гаваях. Раніше їй також приписували романтичні стосунки з австралійським співаком Коді Сімпсоном.

У січні 2026 року Сахара вперше стала матір'ю – у неї народилася донька Сноу.

Нагадаємо, що у серпні внаслідок токсичної дії фентанілу пішла з життя американська акторка Гейден Панеттьєрі, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка. Судмедексперти кваліфікували смерть кінозірки як нещасний випадок.