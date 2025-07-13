Перший крок до примирення: помічники Гаррі та Чарльза зустрілися в Лондоні

Старші помічники короля Чарльза III та принца Гаррі зустрілися в Лондоні минулого тижня. Це перший значний крок для вирішення серйозного конфлікту між батьком і сином, який триває вже кілька років.

Джерела повідомили Daily Mail, що зустріч помічників Чарльза і Гаррі – перший крок у "процесі зближення", аби відновити стосунки герцога й герцогині Сассекських з королівською родиною. Про це повідомляє Show 24.

Не пропустіть Кейт Міддлтон вразила елегантним монохромним образом на Вімблдонському турнірі

Переговори між помічником короля та принца відбулися в лондонському приватному клубі, який виступає за міжнародну дружбу. Крім того, Чарльз III є його патроном. Невідомо, хто саме став ініціатором зустрічі – батько чи син. Однак, за словами інсайдерів, це найсильніший знак того, що обидві сторони прагнуть вирішити конфлікт.

Попереду довгий шлях, але канал зв'язку вперше за багато років відкрито. Не було офіційного порядку денного, лише невимушені напої. Були речі, про які хотіли поговорити обидві сторони,

– сказало джерело.

Принца Гаррі представляла його головна співробітниця зі зв'язків з громадськістю Мередіт Мейнс, а короля Чарльза III – Тобін Андреа, секретар зі зв'язків з громадськістю монарха. Серед присутніх також був Ліам Магуайр, який керує PR-командою герцога й герцогині Сассекських у Великій Британії.

Цікаво, що саме Мередіт Мейнс організувала інтерв'ю принца для BBC, в якому Гаррі сказав, що хоче помиритися з королівською родиною. Кажуть, що король також хоче возз'єднатися зі своїм молодшим сином та онуками.

Джерело повідомило, що зустріч помічників принца та короля – це "перший крок до примирення між Гаррі та його батьком, але принаймні цей крок у правильному напрямку".

Зараз усі хочуть рухатися далі та вперед. Нарешті настав час для розмов обох сторін,

– додав інсайдер.

Нагадаємо, що стосунки між членами британської королівської родини погіршилися після того, як принц Гаррі та Меган Маркл переїхали до США та дали скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі у 2021 році.