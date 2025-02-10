"Заочна" тероборона, виїзд з України, хейт: головне з інтерв'ю Потапа російському пропагандисту

Продюсер, репер та автор пісень Потап вперше за три роки повномасштабної війни дав велике інтерв'ю. Якщо українці очікували побачити на місці інтерв'юера українця, то й тут чоловік зумів остаточно розчарувати, вирішивши спілкуватися з російським так званим "опозиційним" журналістом Юрієм Дудем, який поширює пропагандистські меседжі.

Олексій Потапенко, який майже всі три роки повномасштабної війни перебуває за кордоном і об'єктивно більше не може називати себе дотичним до українського контексту, пішов на інтерв'ю до Дудя, щоб "доносити проукраїнську позицію" іншій авдиторії. 24 Канал зібрав головні тези з цього спілкування, яке може стати останнім цвяхом у вже й так похованій репутації Потапа.

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Перше інтерв'ю за три роки

Потап заявив, що розуміє, що його інтерв'ю з росіянином можуть не схвалити в Україні. Але вважає, що може донести свою позицію з його допомогою.

Якою мовою спілкується Потап

На думку репера, деякі українські артисти й політики не соромляться російської в побуті, а критикують її лише на публіку. Потап заявив, що знає 3,5 мови й відповідає людям тією мовою, якою до нього зверталися. Його позиція – це не писати тексти російською. Удома він користується то російською, то українською.

Я ж знаю українську мову, я володію, я українець. Коли потрібно донести проукраїнську позицію іншою мовою, я це роблю. Можу це робити російською, українською, іспанською, англійською,

– казав репер.

Життя в Барселоні

Потап вважає столицю Іспанії творчим та культурним центром. Там він і Настя Каменських часто бували ще до повномасштабної війни. Тому хоч Барселона й не постійне місце проживання, але одне з найбільш відвідуваних.

Що змінилося після 24 лютого 2022

Потап та Настя Каменських зустріли повномасштабну війну в Мадриді. Репер стверджує, що одразу почав займатися допомогою Україні: збирати кошти на армію, передавав гуманітарну допомогу, виступав з Настею на благодійних концертах. Не обійшлось і без дивних заяв про те, нібито Потапу телефонували з ОП та просили продовжувати їхню справу.

Потап про закиди у "втечі" з України

Скандальний артист не розуміє подібних звинувачень, бо приїжджає та виїжджає з України легально. Вся його робота, окрім благодійної діяльності, зосереджена за кордоном. Він нагадав, що й українські артисти можуть виїжджати з країни для концертів, але ці виступи суто для збору коштів для війська. Тоді як Потап майже увесь час займається самопіаром, а якщо й допомагає, то не показує цього.



Потап / Скриншот з відео

Потапу заборонили в'їзд у Росію

Потап лицемірно заявив, що "завжди хотів бути забороненим, тим паче в Росії", хоч до 2017 року гастролював країною-агресором. На це він сказав, що завжди розумів, що він виходить за рамки й колись за це може отримати відповідь.

Це честь для українського артиста – бути забороненим в Росії,

– сказав одіозний артист.

Про "вступив у тероборону заочно"

У перші дні повномасштабної війни, коли українці записувалися у тероборону, Потап попросив, щоб для нього "зарезервували" місце, адже до ТЦК були величезні черги. Саме так він пояснює його давню скандальну заяву про "заочний" вступ у ТрО. За словами репера, вже влітку 2022 він справді був у теробороні, хоч його заява видається просто безглуздою, враховуючи реальний подвиг бійців ТрО на початку війни.

Я патрулював, зустрічався з друзями. Ми їхали, забирали бронежилети, машини. Не було якогось чіткого графіка,

– сказав Потап.

Про роботу за кордоном, шоубізнес, продюсування

Потап каже, що в Україні не розуміють, скільки вкладень потрібно для виходу на міжнародний ринок. Зараз він з Каменських працює в латиноамериканському шоубізі, на що йдуть великі кошти. А щоб потрапити у чарти Billboard потрібно провести масштабну роботу.

За словами Потапа, на просування одного треку Каменських витратили 500 тисяч доларів. Продюсер вважає, що його головний талант – розуміти, яка пісня стане хітом.

Потап і Дудь / Скриншот з відео

Невдалий контракт з Рікі Мартіном

Близько 5 років тому в Потапа і Насті був шанс на підписання контракту на 10 мільйонів доларів. Вони мали розігрівати публіку перед концертами Рікі Мартіна й Becky G. Але через пандемію коронавірусу все скасувалося.

Потап про проблеми зі здоров'ям

Репер пригадав, що через отит у нього виникло ускладнення – параліч лицевого нерва. Лікарі діагностували йому неврологічне захворювання – синдром Рамзі-Ханта. Ліва частина обличчя репера тимчасово не працювала. Щоб вилікуватися, Потап проходив терапію та курс стероїдів.

Як писав свої пісні

Багато пісень гуртів "Время и Стекло" чи "Потапа й Насті" вважалися хітами на той час. Потап розповів, що для написання треків він спостерігає за людьми, використовує реальні фрази з життя та жаргон. А в деякі треки він вкладає приховані слова з подвійним змістом.

Потап про хейт та реакцію українців

Потап заявив, що за 20 років у шоубізнесі багато зрозумів про критику. Він поділяє хейт на два види: коли він органічний і це конструктивна критика, і неорганічний, як-от замовна атака. На перший репер реагує, а на другий – ні.

Одіозний репер знає, що на нього ображені українці. За деякі речі, наприклад, пісню "Волонтер", він просив вибачення. Водночас Потап каже, що за кордоном його ніколи не критикують, а обіймають і дякують за допомогу. Єдиний серйозний конфлікт у репера стався з росіянином у Барселоні, який звинуватив його в тому, що він не на фронті.