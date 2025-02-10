"Заочна" тероборона, виїзд з України, хейт: головне з інтерв'ю Потапа російському пропагандисту
- Потап дав інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю.
- Репер обговорив своє життя за кордоном, благодійність, проблеми зі здоров'ям, та своє ставлення до критики.
- Він підкреслив, що підтримує Україну, займаючись благодійністю та розповсюджуючи українську позицію різними мовами.
Продюсер, репер та автор пісень Потап вперше за три роки повномасштабної війни дав велике інтерв'ю. Якщо українці очікували побачити на місці інтерв'юера українця, то й тут чоловік зумів остаточно розчарувати, вирішивши спілкуватися з російським так званим "опозиційним" журналістом Юрієм Дудем, який поширює пропагандистські меседжі.
Олексій Потапенко, який майже всі три роки повномасштабної війни перебуває за кордоном і об'єктивно більше не може називати себе дотичним до українського контексту, пішов на інтерв'ю до Дудя, щоб "доносити проукраїнську позицію" іншій авдиторії. 24 Канал зібрав головні тези з цього спілкування, яке може стати останнім цвяхом у вже й так похованій репутації Потапа.
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Перше інтерв'ю за три роки
Потап заявив, що розуміє, що його інтерв'ю з росіянином можуть не схвалити в Україні. Але вважає, що може донести свою позицію з його допомогою.
Якою мовою спілкується Потап
На думку репера, деякі українські артисти й політики не соромляться російської в побуті, а критикують її лише на публіку. Потап заявив, що знає 3,5 мови й відповідає людям тією мовою, якою до нього зверталися. Його позиція – це не писати тексти російською. Удома він користується то російською, то українською.
Я ж знаю українську мову, я володію, я українець. Коли потрібно донести проукраїнську позицію іншою мовою, я це роблю. Можу це робити російською, українською, іспанською, англійською,
– казав репер.
Життя в Барселоні
Потап вважає столицю Іспанії творчим та культурним центром. Там він і Настя Каменських часто бували ще до повномасштабної війни. Тому хоч Барселона й не постійне місце проживання, але одне з найбільш відвідуваних.
Що змінилося після 24 лютого 2022
Потап та Настя Каменських зустріли повномасштабну війну в Мадриді. Репер стверджує, що одразу почав займатися допомогою Україні: збирати кошти на армію, передавав гуманітарну допомогу, виступав з Настею на благодійних концертах. Не обійшлось і без дивних заяв про те, нібито Потапу телефонували з ОП та просили продовжувати їхню справу.
Потап про закиди у "втечі" з України
Скандальний артист не розуміє подібних звинувачень, бо приїжджає та виїжджає з України легально. Вся його робота, окрім благодійної діяльності, зосереджена за кордоном. Він нагадав, що й українські артисти можуть виїжджати з країни для концертів, але ці виступи суто для збору коштів для війська. Тоді як Потап майже увесь час займається самопіаром, а якщо й допомагає, то не показує цього.
Потапу заборонили в'їзд у Росію
Потап лицемірно заявив, що "завжди хотів бути забороненим, тим паче в Росії", хоч до 2017 року гастролював країною-агресором. На це він сказав, що завжди розумів, що він виходить за рамки й колись за це може отримати відповідь.
Це честь для українського артиста – бути забороненим в Росії,
– сказав одіозний артист.
Про "вступив у тероборону заочно"
У перші дні повномасштабної війни, коли українці записувалися у тероборону, Потап попросив, щоб для нього "зарезервували" місце, адже до ТЦК були величезні черги. Саме так він пояснює його давню скандальну заяву про "заочний" вступ у ТрО. За словами репера, вже влітку 2022 він справді був у теробороні, хоч його заява видається просто безглуздою, враховуючи реальний подвиг бійців ТрО на початку війни.
Я патрулював, зустрічався з друзями. Ми їхали, забирали бронежилети, машини. Не було якогось чіткого графіка,
– сказав Потап.
Про роботу за кордоном, шоубізнес, продюсування
Потап каже, що в Україні не розуміють, скільки вкладень потрібно для виходу на міжнародний ринок. Зараз він з Каменських працює в латиноамериканському шоубізі, на що йдуть великі кошти. А щоб потрапити у чарти Billboard потрібно провести масштабну роботу.
За словами Потапа, на просування одного треку Каменських витратили 500 тисяч доларів. Продюсер вважає, що його головний талант – розуміти, яка пісня стане хітом.
Невдалий контракт з Рікі Мартіном
Близько 5 років тому в Потапа і Насті був шанс на підписання контракту на 10 мільйонів доларів. Вони мали розігрівати публіку перед концертами Рікі Мартіна й Becky G. Але через пандемію коронавірусу все скасувалося.
Потап про проблеми зі здоров'ям
Репер пригадав, що через отит у нього виникло ускладнення – параліч лицевого нерва. Лікарі діагностували йому неврологічне захворювання – синдром Рамзі-Ханта. Ліва частина обличчя репера тимчасово не працювала. Щоб вилікуватися, Потап проходив терапію та курс стероїдів.
Як писав свої пісні
Багато пісень гуртів "Время и Стекло" чи "Потапа й Насті" вважалися хітами на той час. Потап розповів, що для написання треків він спостерігає за людьми, використовує реальні фрази з життя та жаргон. А в деякі треки він вкладає приховані слова з подвійним змістом.
Потап про хейт та реакцію українців
Потап заявив, що за 20 років у шоубізнесі багато зрозумів про критику. Він поділяє хейт на два види: коли він органічний і це конструктивна критика, і неорганічний, як-от замовна атака. На перший репер реагує, а на другий – ні.
Одіозний репер знає, що на нього ображені українці. За деякі речі, наприклад, пісню "Волонтер", він просив вибачення. Водночас Потап каже, що за кордоном його ніколи не критикують, а обіймають і дякують за допомогу. Єдиний серйозний конфлікт у репера стався з росіянином у Барселоні, який звинуватив його в тому, що він не на фронті.