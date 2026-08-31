"Це дискримінація": Потап і Настя після скандального відео знову виправдалися за російську мову
Потап та Настя Каменських продовжують обурювати українців своїми спробами виправдати власні дії та скандальні заяви. Після того як артистів розкритикували за провокативне відео з відпочинку на яхті, де вони прикрили повернення до російської мови "свободою", зірки знову вийшли на зв'язок. Втім, їхні нові коментарі викликали лише чергову хвилю обурення в мережі.
Нагадаємо, що днями парочка поширила в інстаграмі ролик з елітного відпочинку. На ньому вони у своїй звичній формі кривляння заявили, що "забули про існування свободи", чим фактично висміяли критику на свою адресу щодо російської мови та викликали шквал хейту.
Пройшло не так багато часу й першою на зв'язок вийшла Настя Каменських. Співачка опублікувала у своєму інстаграмі відео, у якому заявила, що більше не хоче "грати в ура-патріотизм" і порівняла мовні претензії до неї з дискримінацією.
Я не хочу грати в "ура-патріотизм", ходити в вишиваночці і говорити про потужних, незламних людей... Чому я говорю російською мовою? Тому що я говорю нею з дитинства. Я народилася в російськомовному Києві. Мова не належить ні Росії, ні тоталітарному режиму. Стригти всіх під одну гребінку за мовною ознакою – це все одно, що дискримінувати за кольором шкіри,
– заявила Каменських.
Виконавиця також додала, що вони з Потапом "ніколи не відмовлялися від своєї батьківщини", хоч і висловила сумнівну думку про те, що "батьківщина відмовилася від них".
Настя Каменських виправдалася за російську мову: дивіться відео
Слідом за Настею свій коментар оприлюднив і Потап. У своєму дописі він заявив, що знання мов для нього – це не відмова від своєї країни чи культури, а також прокоментував ініціативу позбавити його державної нагороди.
Дійшло навіть до петиції про позбавлення мене звання Заслуженого артиста України. Я ставлюся до цього спокійно. Якщо моє звання допоможе Україні перемогти – забирайте. Якщо комусь від цього стане легше – будь ласка. Мені не потрібне посвідчення, щоб залишатися артистом,
– написав він.
Наприкінці свого звернення Потап повідомив, що збирається вийти в прямий ефір без цензури, аби подискутувати з аудиторією.
Більшість українців у коментарях заявило, що Потап і Настя ще більше риють собі яму своїми черговими заявами. Народ впевнений, що артисти намагаються усидіти на двох стільцях. Ось що пишуть:
Українці коментують заяви Потапа і Насті / скрин з інстаграму
Як українці реагують на заяви Потапа та Насті / скрин з інстаграму
До цього Потап і Настя викликали обурення українців, виступивши в Юрмалі на фестивалі Вайкуле та заспівавши свої старі російськомовні пісні.