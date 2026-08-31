Напомним, что на днях парочка опубликовала в инстаграме ролик об элитном отдыхе. На нем они в своей привычной манере заявили, что "забыли о существовании свободы", чем фактически высмеяли критику в свой адрес по поводу русского языка и вызвали шквал хейта.

Прошло не так много времени, и первой вышла на связь Настя Каменских. Певица опубликовала в своем инстаграме видео, в котором заявила, что больше не хочет "играть в ура-патриотизм" и сравнила языковые претензии к ней с дискриминацией.

Я не хочу играть в "ура-патриотизм", ходить в вышиванке и говорить о "сильних та незламних" людях... Почему я говорю на русском языке? Потому что я говорю на нем с детства. Я родилась в русскоязычном Киеве. Язык не принадлежит ни России, ни тоталитарному режиму. Стричь всех под одну гребенку по языковому признаку – это все равно что дискриминировать по цвету кожи,

– заявила Каменских.

Исполнительница также добавила, что они с Потапом "никогда не отказывались от своей родины", хотя и высказала сомнительное мнение о том, что "родина отказалась от них".

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Настя Каменских оправдалась за русский язык: смотрите видео

Вслед за Настей свой комментарий обнародовал и Потап. В своем посте он заявил, что знание языков для него – это не отказ от своей страны или культуры, а также прокомментировал инициативу лишить его государственной награды.

Дошло даже до петиции о лишении меня звания Заслуженного артиста Украины. Я отношусь к этому спокойно. Если мое звание поможет Украине победить – забирайте. Если кому-то от этого станет легче – пожалуйста. Мне не нужно удостоверение, чтобы оставаться артистом,

– написал он.

В конце своего обращения Потап сообщил, что собирается выйти в прямой эфир без цензуры, чтобы подискутировать с аудиторией.

Большинство украинцев в комментариях заявило, что Потап и Настя еще больше роют себе яму своими очередными заявлениями. Народ уверен, что артисты пытаются усидеть на двух стульях. Вот что пишут:



Украинцы комментируют заявления Потапа и Насти / скриншот из инстаграма



Как украинцы реагируют на заявления Потапа и Насти / скриншот из инстаграма

До этого Потап и Настя вызвали возмущение украинцев, выступив в Юрмале на фестивале Вайкуле и исполнив свои старые русскоязычные песни.