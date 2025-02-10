Пропонували гроші й діаманти: Потап розкрив, які непристойні пропозиції робили Каменських

В інтерв'ю росіянину скандальний репер Потап розповів про те, що чоловіки неодноразово хотіли провести час з Настею Каменських. За це вони пропонували гроші і не тільки.

Потап дав перше інтерв'ю за три роки повномасштабної війни. Але поспілкувався не з українськими журналістами, а росіянином Юрієм Дудем, пише 24 Канал.

До слова "Заочна" тероборона, виїзд з України, хейт: головне з інтерв'ю Потапа російському пропагандисту

Потап розповів, що ще до стосунків з Настею Каменських співачці робили непристойні пропозиції. До нього підходили й запитували, чи артистка – його дівчина.

За ніч із Настею пропонували острів, Rolls-Royce, діаманти, 150 тисяч доларів,

– сказав Потап.

За словами репера, Настя Каменських жорстко відмовляла тим, хто наважувався пропонувати їй щось особисто. А згодом до нього приходили обурені та ображені "кавалери".

"Були дуже небезпечні, зі зброєю. Мені вистачило таланту і мудрості залишити це все на словах. Це дуже складно", – додав репер.

Стосунки Потапа й Насті Каменських

Коли репер і співачка були в одному гурті, між ними була відверта неприязнь і постійні конфлікти. Та через кілька років після розпаду дуету, а саме у 2019 році, пара оголосила про одруження.

З початку повномасштабної війни Потапа та Настю Каменських бачили разом не так часто, тому ходили чутки про розлучення. Але за словами репера, страшні події допомогли їм зблизитися.