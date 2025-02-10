Пропонували гроші й діаманти: Потап розкрив, які непристойні пропозиції робили Каменських
- Потап в інтерв'ю розповів, що Насті Каменських пропонували гроші, діаманти та інші коштовності за можливість провести з нею ніч.
- Настя Каменських жорстко відмовляла всім, хто намагався зробити їй пропозиції, а Потап намагався уникати конфліктів.
В інтерв'ю росіянину скандальний репер Потап розповів про те, що чоловіки неодноразово хотіли провести час з Настею Каменських. За це вони пропонували гроші і не тільки.
Потап дав перше інтерв'ю за три роки повномасштабної війни. Але поспілкувався не з українськими журналістами, а росіянином Юрієм Дудем, пише 24 Канал.
До слова "Заочна" тероборона, виїзд з України, хейт: головне з інтерв'ю Потапа російському пропагандисту
Потап розповів, що ще до стосунків з Настею Каменських співачці робили непристойні пропозиції. До нього підходили й запитували, чи артистка – його дівчина.
За ніч із Настею пропонували острів, Rolls-Royce, діаманти, 150 тисяч доларів,
– сказав Потап.
За словами репера, Настя Каменських жорстко відмовляла тим, хто наважувався пропонувати їй щось особисто. А згодом до нього приходили обурені та ображені "кавалери".
"Були дуже небезпечні, зі зброєю. Мені вистачило таланту і мудрості залишити це все на словах. Це дуже складно", – додав репер.
Стосунки Потапа й Насті Каменських
Коли репер і співачка були в одному гурті, між ними була відверта неприязнь і постійні конфлікти. Та через кілька років після розпаду дуету, а саме у 2019 році, пара оголосила про одруження.
З початку повномасштабної війни Потапа та Настю Каменських бачили разом не так часто, тому ходили чутки про розлучення. Але за словами репера, страшні події допомогли їм зблизитися.