Потап дал первое интервью за три года полномасштабной войны. Но пообщался не с украинскими журналистами, а россиянином Юрием Дудем, пишет 24 Канал.

К слову "Заочная" тероборона, выезд из Украины, хейт: главное из интервью Потапа российскому пропагандисту

Потап рассказал, что еще до отношений с Настей Каменских певице делали непристойные предложения. К нему подходили и спрашивали, или артистка – его девушка.

За ночь с Настей предлагали остров, Rolls-Royce, бриллианты, 150 тысяч долларов,

– сказал Потап.

По словам рэпера, Настя Каменских жестко отказывала тем, кто решался предлагать ей что-то лично. А впоследствии к нему приходили возмущенные и обиженные "кавалеры".

"Были очень опасные, с оружием. Мне хватило таланта и мудрости оставить это все на словах. Это очень сложно", – добавил рэпер.

Отношения Потапа и Насти Каменских

Когда рэпер и певица были в одной группе, между ними была откровенная неприязнь и постоянные конфликты. Но через несколько лет после распада дуэта, а именно в 2019 году, пара объявила о женитьбе.

С начала полномасштабной войны Потапа и Настю Каменских видели вместе не так часто, поэтому ходили слухи о разводе. Но по словам рэпера, страшные события помогли им сблизиться.