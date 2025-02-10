В разговоре с россиянином Потап, в частности, прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью. Интересно, что рэпер сам решил затронуть эту тему.

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Юрий Дудь спросил у Потапа, каким он себя видит через 50 лет. Тот заявил, что хочет быть счастливым и иметь детей, а потом неожиданно заговорил о Насте Каменских.

А почему ты меня не спросил о разводе с Настей Каменских?,

– поинтересовался Потап у Дудя.

По мнению Потапа, их с Настей воспринимают, "как персонажей из комикса". Поэтому, по словам рэпера, люди ждут от них "каких-то драматических событий и ситуаций".

Но война показала, что личные отношения катализируются или в одну сторону, или в другую: либо пары расстаются, либо наоборот становятся крепче. У нас в положительную сторону сработало. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону. Поэтому все в порядке,

– отметил он.

Юрий Дудь припомнил, что в 2022 году слухи о разводе Потапа и Насти более активно обсуждались. Однако продюсер подчеркнул, что тогда они были вместе, а в отношениях проблем не было.

Потап добавил, что хотел бы четверых детей, но тут вопрос также "к Вселенной". Он поделился, что Каменских также не против пополнения в семье.

"Мы хотим детей. Мы работаем над этим, нам нравится процесс", – сказал Потап.