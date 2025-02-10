У розмові з росіянином Потап, зокрема, прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю. Цікаво, що репер сам вирішив зачепити цю тему.

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Юрій Дудь запитав у Потапа, яким він себе бачить через 50 років. Той заявив, що хоче бути щасливим та мати дітей, а потім несподівано заговорив про Настю Каменських.

А чому ти мене не запитав про розлучення з Настею Каменських?,

– поцікавився Потап у Дудя.

На думку Потапа, їх з Настею сприймають, "як персонажів з коміксу". Тому, за словами репера, люди чекають від них "якихось драматичних подій і ситуацій".

Але війна показала, що особисті стосунки каталізуються або в одну сторону, або в іншу: або пари розстаються, або навпаки стають міцнішими. У нас в позитивну сторону спрацювало. Ми давно разом, дивимося в одну сторону. Тому все гаразд,

– зазначив він.

Юрій Дудь пригадав, що у 2022 році чутки про розлучення Потапа і Насті більш активно обговорювалися. Однак продюсер підкреслив, що тоді вони були разом, а у стосунках проблем не було.

Потап додав, що хотів би чотирьох дітей, але тут питання також "до Всесвіту". Він поділився, що Каменських також не проти поповнення у сім'ї.

"Ми хочемо дітей. Ми працюємо над цим, нам подобається процес", – сказав Потап.