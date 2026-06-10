Шахраї зламали сторінку Потапа і виманюють гроші в його підписників

Потап, який зараз мешкає за кордоном, став жертвою шахраїв. Його акаунт в телеграмі зламали.

Про це артист повідомив в інстаграмі. Він показав скриншоти переписки та опублікував відеозвернення до шанувальників, колег і близьких.

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Олексій Потапенко заявив, що від його імені шахраї розсилають повідомлення з проханням переказати криптовалюту USDT або брати участь в інших сумнівних схемах. Він наголосив, що ніколи не просить гроші в підписників, і закликав не реагувати на підозрілі повідомлення.

Потап також поширив номер телефону шахрайського акаунту – +380 68 276 00 57 – і попросив підписників скаржитися на нього та блокувати.

Потап показав шахрайський акаунт / Фото з інстаграму

Звертайте увагу на номер телефону акаунту. Навіть якщо в телеграмі відображаються моє ім'я і фото, але акаунт прив'язаний до іншого номера – це шахраї,

– написав артист.

Якщо ви все ж переказали кошти, Потап порадив зберегти всі докази – скриншот переписки, адреси гаманців і дані транзакцій – та звернутися до правоохоронних органів.

Хто ще з зірок ставав жертвами шахраїв?

Раніше аферисти також зламали акаунт солiста гурту "ТІК" Віктора Бронюка. Шахраї вимагали гроші від шанувальників артиста. На щастя, йому вдалося відновив контроль над своєю сторінкою.

Наталія Могилевська розповідала, що шахраї використовували її ім'я для продажу квитків на вигаданий дитячий конкурс талантів, а також поширювали фейкову рекламу ліків від її імені. Співачка закликала підписників не вестися на такі схеми.