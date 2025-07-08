Потап принизив Єфросиніну і Фреймут у новому відео: репера розкритикували в мережі

Потап, який змінив сценічне ім'я на Slavic Balagan, випустив нове відео, згенероване за допомогою штучного інтелекту. Минулого разу він використав обличчя Тіни Кароль та Світлани Лободи, а цього – Ольги Фреймут та Маші Єфросиніної.

Відповідний ролик репер опублікував в інстаграмі й додав до нього свою пісню ASEMPIK, передає Show 24. У коментарях люди розкритикували Потапа за його дивну "творчість".

Теж цікаво Павло Зібров розкритикував Потапа та Винника, які можуть повернутись в український шоубізнес

На початку відео, створеному за допомогою штучного інтелекту, показана брудна Ольга Фреймут в білих рукавичках (саме в них вона перевіряла українські заклади у програмі "Ревізор"). Телеведуча п'є щось схоже не каву. Згодом з'являються й сам Потап – він їде за кермом сміттєвоза та засипає відходами Машу Єфросиніну.

Славік у русі. Що він знайде… залежить від тебе,

– йдеться в описі до відео.

Наразі ні Фреймут, ні Єфросиніна не відреагували на провокативне відео Потапа. Однак люди у коментарях критикують репера і пишуть, що таким чином він принизив зірок і намагається пропіаритися.

"Який сюр. Потап, в тебе все з "дахом" добре?"

"Я дуже любила Потапа як виконавця, але це перебір вже".

"Це він такі відео робить, щоб потім зірки писали пости із невдоволенням і робили йому піар. Хай просто ігнорують. Потапу дійсно місце на звалищі шоубізнесу".

"Що з тим Потапом робиться?! Не знаю, що він хоче цим показати, чи принизити своїх колег. Але це вже занадто!"

"Потап, у тебе пігулки закінчились?"

"Мабуть, це єдиний метод набрати Потапу популярність. На жаль, він себе зарив".

Потап не вперше використовує обличчя зірок у своїх відео

Нагадаємо, що кілька днів тому Потап використав обличчя Тіни Кароль і Світлани Лободи у відео, що також згенероване за допомогою штучного інтелекту. Співачок зобразили в образах тварин.

"Коли в артиста закінчуються ідеї, він починає паразитувати на чужих обличчях. Коли кліп не має змісту – вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча, замаскована під провокацію. Це не діалог з культурою. Це імітація енергії з середини абсолютного вакууму. Дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти ніколи не став", – відреагувала Тіна Кароль.