Потап принизив Єфросиніну і Фреймут у новому відео: репера розкритикували в мережі
- Потап випустив нове відео, створене за допомогою штучного інтелекту, використавши обличчя Ольги Фреймут та Маші Єфросиніної.
- Відео викликало критику в коментарях, де люди звинувачують Потапа в приниженні зірок і спробах привернути увагу до своєї "творчості".
Потап, який змінив сценічне ім'я на Slavic Balagan, випустив нове відео, згенероване за допомогою штучного інтелекту. Минулого разу він використав обличчя Тіни Кароль та Світлани Лободи, а цього – Ольги Фреймут та Маші Єфросиніної.
Відповідний ролик репер опублікував в інстаграмі й додав до нього свою пісню ASEMPIK, передає Show 24. У коментарях люди розкритикували Потапа за його дивну "творчість".
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На початку відео, створеному за допомогою штучного інтелекту, показана брудна Ольга Фреймут в білих рукавичках (саме в них вона перевіряла українські заклади у програмі "Ревізор"). Телеведуча п'є щось схоже не каву. Згодом з'являються й сам Потап – він їде за кермом сміттєвоза та засипає відходами Машу Єфросиніну.
Славік у русі. Що він знайде… залежить від тебе,
– йдеться в описі до відео.
Наразі ні Фреймут, ні Єфросиніна не відреагували на провокативне відео Потапа. Однак люди у коментарях критикують репера і пишуть, що таким чином він принизив зірок і намагається пропіаритися.
- "Який сюр. Потап, в тебе все з "дахом" добре?"
- "Я дуже любила Потапа як виконавця, але це перебір вже".
- "Це він такі відео робить, щоб потім зірки писали пости із невдоволенням і робили йому піар. Хай просто ігнорують. Потапу дійсно місце на звалищі шоубізнесу".
- "Що з тим Потапом робиться?! Не знаю, що він хоче цим показати, чи принизити своїх колег. Але це вже занадто!"
- "Потап, у тебе пігулки закінчились?"
- "Мабуть, це єдиний метод набрати Потапу популярність. На жаль, він себе зарив".
Потап не вперше використовує обличчя зірок у своїх відео
Нагадаємо, що кілька днів тому Потап використав обличчя Тіни Кароль і Світлани Лободи у відео, що також згенероване за допомогою штучного інтелекту. Співачок зобразили в образах тварин.
"Коли в артиста закінчуються ідеї, він починає паразитувати на чужих обличчях. Коли кліп не має змісту – вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча, замаскована під провокацію. Це не діалог з культурою. Це імітація енергії з середини абсолютного вакууму. Дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти ніколи не став", – відреагувала Тіна Кароль.