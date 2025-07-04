Днями ж Потап опублікував в інстаграмі відео, згенероване штучним інтелектом, де використав обличчя Світлани Лободи та Тіни Кароль, пише Show 24. Остання різко відреагувала на вчинок репера.

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У відео, що створене за допомогою штучного інтелекту, Тіну Кароль та Світлану Лободи зобразили в образах тварин, які побилися наприкінці ролику. Судячи з коментарів, така "творчість" Потапа не сильно сподобалася людям:

"А є люди, яким це подобається?"

"Деградація".

"Чим ви взагалі займаєтесь?"

"В Іспанії що сильна спека? Бо в когось і так дурна голова перегрілась".

Реакція Тіни Кароль на відео Потапа

Тіна Кароль відреагувала на відео, яке опублікував Потап, у застосунку Threads.

Коли в артиста закінчуються ідеї, він починає паразитувати на чужих обличчях. Коли кліп не має змісту – вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча, замаскована під провокацію. Це не діалог з культурою. Це імітація енергії з середини абсолютного вакууму. Дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти ніколи не став,

– написала вона.

Співачка прокоментувала відео репера після чергового масованого обстрілу Києва, який Росія здійснила сьогодні вночі. Кароль зазначила, що поки столиця "живе в несправедливій реальності, десь існує той, хто видає свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже не має ніякого відношення".

Тіна Кароль відреагувала на відео Потапа / Скриншот з Threads

Сам Потап коротко відповів Тіні Кароль у своєму інстаграмі: "Відхрестилася".

Потап відповів Тіні Кароль / Скриншот з інстаграму репера