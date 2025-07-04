Кароль різко відреагувала на відео Потапа, де він використав її обличчя: "Дешеве бродяжництво"
- Потап, який виступає під псевдонімом Slavic Balagan, випустив пісню ASEMPIK і опублікував відео, згенероване штучним інтелектом, з обличчями Світлани Лободи та Тіни Кароль, що викликало негативну реакцію публіки.
- Тіна Кароль критично відреагувала на відео, назвавши його "порожнечею, замаскованою під провокацію", тоді як Потап коротко відповів їй у своєму інстаграмі.
Продюсер та репер Потап, який під час повномасштабного вторгнення відсиджується за кордоном, тепер виступає під псевдонімом Slavic Balagan. Нещодавно він випустив пісню ASEMPIK та кліп на неї.
Днями ж Потап опублікував в інстаграмі відео, згенероване штучним інтелектом, де використав обличчя Світлани Лободи та Тіни Кароль, пише Show 24. Остання різко відреагувала на вчинок репера.
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У відео, що створене за допомогою штучного інтелекту, Тіну Кароль та Світлану Лободи зобразили в образах тварин, які побилися наприкінці ролику. Судячи з коментарів, така "творчість" Потапа не сильно сподобалася людям:
- "А є люди, яким це подобається?"
- "Деградація".
- "Чим ви взагалі займаєтесь?"
- "В Іспанії що сильна спека? Бо в когось і так дурна голова перегрілась".
Реакція Тіни Кароль на відео Потапа
Тіна Кароль відреагувала на відео, яке опублікував Потап, у застосунку Threads.
Коли в артиста закінчуються ідеї, він починає паразитувати на чужих обличчях. Коли кліп не має змісту – вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча, замаскована під провокацію. Це не діалог з культурою. Це імітація енергії з середини абсолютного вакууму. Дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти ніколи не став,
– написала вона.
Співачка прокоментувала відео репера після чергового масованого обстрілу Києва, який Росія здійснила сьогодні вночі. Кароль зазначила, що поки столиця "живе в несправедливій реальності, десь існує той, хто видає свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже не має ніякого відношення".
Сам Потап коротко відповів Тіні Кароль у своєму інстаграмі: "Відхрестилася".