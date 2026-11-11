Це хибне сприйняття, – Потап заступився за Каменських після скандалу через кісту

Репер і продюсер Олексій Потапенко публічно заступився за свою дружину Настю Каменських, яка потрапила у хвилю хейту після інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. У мережі бурхливо відреагували на фрагмент розмови, де слова співачки пролунали так, нібито кіста на її голосових зв'язках з'явилася через перехід на українську мову.

У своєму відео в інстаграмі артист запевнив: сенс сказаного спотворив невдалий монтаж, а хворобу насправді спровокував стрес від війни.

Потап заявив, що жодного зв'язку між появою новоутворення та мовою не було. За його словами, Каменських розповідала про панічні атаки, тривогу за рідних та загальне виснаження на тлі повномасштабного вторгнення, що й призвело до втрати голосу, а психолог був лише одним із багатьох лікарів, які допомагали їй одужати.

Непорозуміння з інтерв'ю продюсер пояснив надмірною емоційністю дружини та її звичкою "ковтати слова" через швидкий темп мовлення.

Настя виросла за кордоном, в Італії, тому має італійський підхід до розв'язання питань. Для спокійніших за характером слов'янських людей вона може здаватися трохи занадто емоційною, тобто такою, що переходить певні межі. Але це хибне сприйняття... Вона абсолютно не вміє брехати,

– зазначив Потап і додав, що Каменських насправді дуже ніжна та вразлива дівчина.

Він вважає, що суспільство просто повісило на його кохану образливі прізвиська через змонтований шматок відео.

Якщо вас дратує ця людина, природно, ви схопите все найгірше і повісите на неї ярлик, кінчена дура,

– заявив Потапенко.

Нагадаємо, раніше на захист виконавиці також стала її хрещена мама, відома українська співачка Алла Кудлай.