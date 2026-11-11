Это ложное восприятие, – Потап встал на защиту Каменских после скандала из-за кисты

В своем видео в инстаграме артист заверил: смысл сказанного исказил неудачный монтаж, а болезнь на самом деле спровоцировал стресс, вызванный войной.

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Потап заявил, что никакой связи между появлением новообразования и речью не было. По его словам, Каменских рассказывала о панических атаках, тревоге за родных и общем истощении на фоне полномасштабного вторжения, что и привело к потере голоса, а психолог был лишь одним из многих врачей, которые помогали ей выздороветь.

Недоразумение, возникшее после интервью, продюсер объяснил чрезмерной эмоциональностью жены и ее привычкой "проглатывать слова" из-за быстрого темпа речи.

Настя выросла за границей, в Италии, поэтому у нее итальянский подход к решению вопросов. Для более спокойных по характеру славянских людей она может казаться немного слишком эмоциональной, то есть такой, что переходит определенные границы. Но это ложное восприятие... Она совершенно не умеет лгать– отметил Потап и добавил, что Каменских на самом деле очень нежная и ранимая девушка.

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Он считает, что общество просто навесило на его возлюбленную оскорбительные прозвища из-за смонтированного фрагмента видео.

Если вас раздражает этот человек, естественно, вы выхватите все самое худшее и навесите на нее ярлык "конченая дура"– заявил Потапенко.

Напомним, ранее в защиту певицы также выступила ее крестная мать, известная украинская певица Алла Кудлай.