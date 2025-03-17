Позитив з дружиною розповіли, чи планують гучно відсвяткувати весілля

Репер Позитив та його дружина Юлія Сахневич тривалий час приховували стосунки від публіки. Та вже після народження дитини відверто розповідають про спільне життя і важливі моменти.

Позитив (Олексій Завгородній) та Юлія Сахневич зізналися, що не грали гучного весілля. Про це пише Show 24 з посиланням на "Тур зірками".

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Пара додала, що наразі не планує влаштовувати пишних святкувань щодо їхнього одруження. Адже вони обоє вже були у шлюбі. Також зірки не планують вінчатися.

Поки що ми плануємо ростити дитину здоровою і в любові. Весілля вже було, ми двоє розлучених,

– поділилися Олексій та Юлія.

Нагадаємо, Олексій та Юлія перебувають у шлюбі вже близько двох років. Позитив вперше став батьком кілька місяців тому. У січні 2025 репер повідомив, що у нього та Юлії народилась донька, яку вирішили назвати Марією.

Дружина Позитива про сварки в шлюбі

Зіркова пара також поділилась, що після народження дитини вони підтримують та допомагають одне одному. Між ними немає сварок чи конфліктів.

"Якщо люди нормально спілкуються між собою, то вони відкрито одне до одного приходять і кажуть. Наприклад, підходжу до Олексія і кажу, що, бачу, він сумний: мовляв, поділися зі мною, розкажи мені. Найголовніше, на чому мають триматися стосунки, ти відкрито і відверто говориш зі своєю половинкою, ділишся".