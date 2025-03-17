Більш як рік Даніелю Салему та Lida Lee приписують роман, а самі зірки не припиняють загравати з фанами. У новому випуску "Тур зірками" співачка Lida Lee висловилась про стосунки з військовим і ведучим, пише Show 24.

До слова Lida Lee і Салем, яким приписували роман, розповіли про домашніх улюбленців: інколи живуть разом

Lida Lee зізналась, що харизми та "чарів" Даніеля Салема неможливо не помітити. Однак підкреслила, що у пари залишаються дружні стосунки.

Коли всі дівчата падають від нього штабелями й мріють прокидатися з ним у ліжку, прокидаюся з ним у ліжку на "Світанку" на М1 я. Я вже не падаю, я вже звикла. У нього є неймовірні чари й встояти перед ними складно, але ми просто друзі й будемо друзями,

– зауважила співачка.

Артистка додала, що в українському шоубізнесі можна приписати "все, що завгодно". Але ні вона, ні Салем не ставляться до чуток про їхній роман негативно.

"Він не тільки крутий як чоловік, він крутий як батько, співведучий, партнер на знімальному майданчику, військовий", – висловилась Lida Lee про Даніеля.

Чому між Lida Lee і Салемом не виникло роману

Співачка зауважила, що зараз для неї особисте життя – не пріоритет. Вона не хоче будувати з кимось стосунки, а натомість бажає займатися творчістю та кар'єрою.

"Чому я маю будувати якісь стосунки? Я будую зараз суперкруту кар'єру, випускаю альбом і нарешті не хочу ніяких стосунків. Я була в стосунках, зараз не хочу. Я незручна сьогодні, – така як є", – додала Lida Lee.