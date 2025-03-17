Больше года Даниэлю Салему и Lida Lee приписывают роман, а сами звезды не прекращают заигрывать с фанами. В новом выпуске "Тур по звездам" певица Lida Lee высказалась об отношениях с военным и ведущим, пишет Show 24.

К слову Lida Lee и Салем, которым приписывали роман, рассказали о домашних любимцах: иногда живут вместе

Lida Lee призналась, что харизмы и "волшебства" Даниэля Салема невозможно не заметить. Однако подчеркнула, что у пары остаются дружеские отношения.

Когда все девушки падают от него штабелями и мечтают просыпаться с ним в постели, просыпаюсь с ним в постели на "Рассвете" на М1 я. Я уже не падаю, я уже привыкла. У него есть невероятные чары и устоять перед ними сложно, но мы просто друзья и будем друзьями,

– отметила певица.

Артистка добавила, что в украинском шоу-бизнесе можно приписать "все, что угодно". Но ни она, ни Салем не относятся к слухам об их романе негативно.

"Он не только крутой как муж, он крутой как отец, соведущий, партнер на съемочной площадке, военный", – высказалась Lida Lee о Даниэле.

Почему между Lida Lee и Салемом не возникло романа

Певица заметила, что сейчас для нее личная жизнь – не приоритет. Она не хочет строить с кем-то отношения, а вместо этого желает заниматься творчеством и карьерой.

"Почему я должна строить какие-то отношения? Я строю сейчас суперкрутую карьеру, выпускаю альбом и наконец не хочу никаких отношений. Я была в отношениях, сейчас не хочу. Я неудобная сегодня, – такая, как есть", – добавила Lida Lee.