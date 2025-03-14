Животное из приюта – это не только ответственность, но и настоящее счастье. Несмотря на сложное прошлое, которое часто приходится пережить четвероногим, они дарят новым владельцам безграничную любовь и преданность. Теперь эту любовь получает украинская певица Lida Lee. В студии "єПитання" она рассказала ведущей Нового канала Лесе Никитюк о том, как решилась взять домой собачку из приюта.
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Lida Lee призналась, что взяла домой собачку из приюта летом. Певица подарила ей необычное имя – Лу Лу.
Моя Лу Лу родом из Херсона, но я увидела ее на площади в шелтере в Черновцах. Когда села в поезд, меня не покидало ощущение, что я что-то забыла. Оказалось, что я забыла маленькую Лу Лу, потому что поняла, что не могу прекратить о ней думать. Вскоре мне передали ее поездом. И сейчас это маленькое солнышко ест мою обувь. Конечно, можно прийти и погулять, а я захожу домой и понимаю, что собака – это как маленький ребенок,
– поделилась артистка.
Оказалось, что Лу Лу влияет на собачку Даниэля Салема. Телеведущий и военный поделился забавным фактом.
"Есть нюанс. Иногда моя собака живет с тобой. И твоя собака научила моего есть обувь", – обратился Даниэль Салем к Lida Lee.
Слухи о романе Lida Lee и Даниэля Салема
- В прошлом году Даниэль Салем снялся в клипе Lida Lee. Тогда певица признавалась, что военный был одним из первых, кто поддержал ее в трудный период жизни. В сети начали обсуждать слухи об их романе.
- Даниэль признался, что действительно близко дружит с артисткой. Они стали поддержкой друг для друга. А на слухи о романе с Lida Lee ответил, что людям "всегда надо что-то дорисовывать, то пусть себе дорисовывают".
- Недавно Даниэль Салем и Lida Lee появились на публике в парных футболках, где была надпись: "Мы просто друзья".