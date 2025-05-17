За нього голосувати не варто: як Томмі Кеш виступив у фіналі Євробачення-2025

Українців навіть закликали за нього не голосувати через зв'язки співака з Росією. Про його виступ на пісенному конкурсі – пише Show 24.

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Томмі Кеш вийшов на сцену Євробачення-2025 під 3 номером. Він виконав свій конкурсний трек Espresso Macchiato. На сцені артист з'явився в синьому костюмі, білій сорочці, червоній краватці та чорному взутті. Разом зі співаком під час виступу були чоловіки у чорному одязі, які виконували роль "охоронців", а загалом візуальне оформлення номера було виконане в кавовій тематиці. Зокрема, Томмі використовував кавовий стаканчик як реквізиту.

Чому українців закликали не голосувати за Томмі Кеша

Річ у тім, що артист народився в Таллінні в районі з переважно російськомовним населенням. У своїх інтерв'ю він згадував про вплив на нього радянської культури та російських виконавців.

На початку своєї кар'єри Томмі активно виступав у Росії та співпрацював з артистами з країни-терористки, зокрема з гуртом Little Big. У 2021 році співак відвідав анексований Крим.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну позиція Томмі Кеша виглядала неоднозначно. У своїй заяві він висловився проти війни, але обрав формулювання, які не відштовхували б російську аудиторію.

Я стійкий противник будь-якої військової агресії! І всіляко підтримую український народ і людей з Росії, які не підтримують вторгнення, це не їхній вибір... Це вкрай сумна ситуація, і я дуже сподіваюся, що незабаром зможу повернутися в ці прекрасні країни, щоб виконувати там нову музику,

– зазначав артист.