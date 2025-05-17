За нього голосувати не варто: як Томмі Кеш виступив у фіналі Євробачення-2025

У Швейцарії триває Євробачення-2025. Зокрема, на міжнародній арені вже виступив скандальний представник Естонії Томмі Кеш.
Українців навіть закликали за нього не голосувати через зв'язки співака з Росією. Про його виступ на пісенному конкурсі – пише Show 24.
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Томмі Кеш вийшов на сцену Євробачення-2025 під 3 номером. Він виконав свій конкурсний трек Espresso Macchiato. На сцені артист з'явився в синьому костюмі, білій сорочці, червоній краватці та чорному взутті. Разом зі співаком під час виступу були чоловіки у чорному одязі, які виконували роль "охоронців", а загалом візуальне оформлення номера було виконане в кавовій тематиці. Зокрема, Томмі використовував кавовий стаканчик як реквізиту.
Чому українців закликали не голосувати за Томмі Кеша
- Річ у тім, що артист народився в Таллінні в районі з переважно російськомовним населенням. У своїх інтерв'ю він згадував про вплив на нього радянської культури та російських виконавців.
- На початку своєї кар'єри Томмі активно виступав у Росії та співпрацював з артистами з країни-терористки, зокрема з гуртом Little Big. У 2021 році співак відвідав анексований Крим.
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну позиція Томмі Кеша виглядала неоднозначно. У своїй заяві він висловився проти війни, але обрав формулювання, які не відштовхували б російську аудиторію.
Я стійкий противник будь-якої військової агресії! І всіляко підтримую український народ і людей з Росії, які не підтримують вторгнення, це не їхній вибір... Це вкрай сумна ситуація, і я дуже сподіваюся, що незабаром зможу повернутися в ці прекрасні країни, щоб виконувати там нову музику,
– зазначав артист.
- 2025 року Томмі випустив спільно з нідерландським музикантом Йостом Кляйном пісню United By Music, де звучали рядки "Ми хочемо миру, вони хочуть війни" та "Я хочу долетіти до Києва та поїхати до Москви", які викликали неоднозначні реакції.
- До того ж відомо, що режисеркою кліпу до треку Espresso Macchiato виступила громадянка Росії Аліна Пасок. Водночас до команди Томмі Кеша, яка працювала над відео, також входили українці. Наприклад, хореограф Костянтин Коваль і продюсер Анатолій Крапівін.