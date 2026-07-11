Таємний візит Гаррі й Меган: король Чарльз ІІІ вперше за 4 роки побачив онуків

Довгоочікуване возз'єднання скандальної пари з королівськими родичами нарешті відбулося, але за зачиненими дверима.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл разом із чоловіком, принцом Гаррі, а також їхніми дітьми – сином Арчі та донькою Лілібет – здійснили таємний візит до Великої Британії, де нарешті відбулась сімейна зустріч, можливість якої раніше активно обговорювали в ЗМІ. Як повідомляє авторитетне видання BBC, у п'ятницю, 10 липня, король Чарльз III вперше за чотири роки зустрівся зі своїми американськими внуками в умовах суворої секретності.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла таємно прийняли бунтівне подружжя Сассекських з малечею у своїй затишній заміській резиденції Хайгроув, що розташована в мальовничому графстві Глостершир. Букінгемський палац офіційно підтвердив факт цієї зустрічі, проте категорично відмовився коментувати будь-які подробиці, назвавши подію "приватним сімейним заходом". Вже відомо, що жодних офіційних фотографій з цієї зустрічі опубліковано не буде.



Принц Гаррі з 7-річним Арчі, 5-річною Лілбет і дружиною Меган Маркл / Фото з інстаграму Меган Маркл

Принц Гаррі прибув до Великобританії ще 6 липня для участі в заходах, присвячених Invictus Games у Бірмінгемі. Дружина з дітьми приєдналися до нього згодом. Ця зустріч стала справжньою сенсацією, адже монарх не бачив онуків принца Арчі та принцесу Лілібет з 2022 року, коли родина приїжджала на похорон королеви Єлизавети II.

Нещодавно навколо візиту Сассекських спалахнув гучний скандал, коли принцу Гаррі в останній момент відмовили у проживанні в Букінгемському палаці через запізніле попередження королівського персоналу, внаслідок чого йому довелося зупинитися в готелі.