Сходили на побачення в паб: Гаррі та Меган вперше вийшли на публіку після повернення до Британії
Принц Гаррі та Меган Маркл уперше разом вийшли на публіку після повернення до Великої Британії. Подружжя вирушило на обід до затишного пабу в Котсуолдсі.
Гаррі та Меган помітили папараці, коли вони прямували до закладу The Falkland Arms. Під час прогулянки подружжя трималося за руки. Про це повідомило видання The Sun.
The Falkland Arms – історичний паб і готель, якому вже кілька століть. Він розташований у мальовничому селі Грейт-Тью в графстві Оксфордшир, неподалік від Котсуолдса. Для прогулянки герцог і герцогиня Сассекські обрали простий повсякденний одяг. Гаррі був у блакитних джинсах, куртці та бейсболці, а Меган одягнула темний светр і джинси такого ж кольору. Обоє також були в сонцезахисних окулярах.
Працівник пабу розповів, що під час візиту Гаррі та Меган поводилися просто й невимушено, як звичайні відвідувачі.
Тут до всіх ставляться як до королівських гостей – неважливо, хто ти. Нам пощастило, що до нас приходять найрізноманітніші люди, і до кожного ставляться як до місцевого. Коли Гаррі та Меган приходили до нас, вони поводилися як звичайні місцеві,
– поділився інсайдер.
Нагадаємо, Гаррі та Меган повернулися до Великої Британії після шести років життя у США. Раніше принц Гаррі розповідав, як його діти почуваються після переїзду.