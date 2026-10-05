Гаррі та Меган помітили папараці, коли вони прямували до закладу The Falkland Arms. Під час прогулянки подружжя трималося за руки. Про це повідомило видання The Sun.

The Falkland Arms – історичний паб і готель, якому вже кілька століть. Він розташований у мальовничому селі Грейт-Тью в графстві Оксфордшир, неподалік від Котсуолдса. Для прогулянки герцог і герцогиня Сассекські обрали простий повсякденний одяг. Гаррі був у блакитних джинсах, куртці та бейсболці, а Меган одягнула темний светр і джинси такого ж кольору. Обоє також були в сонцезахисних окулярах.

Працівник пабу розповів, що під час візиту Гаррі та Меган поводилися просто й невимушено, як звичайні відвідувачі.

Тут до всіх ставляться як до королівських гостей – неважливо, хто ти. Нам пощастило, що до нас приходять найрізноманітніші люди, і до кожного ставляться як до місцевого. Коли Гаррі та Меган приходили до нас, вони поводилися як звичайні місцеві,

– поділився інсайдер.

Нагадаємо, Гаррі та Меган повернулися до Великої Британії після шести років життя у США. Раніше принц Гаррі розповідав, як його діти почуваються після переїзду.