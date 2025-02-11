Принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з українцями та їхніми рідними на Іграх нескорених

Принц Гаррі та Меган Маркл перебувають у Канаді, де прямо зараз проходять Ігри нескорених. Подружжя зустрілось з українською командою та їхніми близькими.

Церемонія відкриття Ігор нескорених відбулась у суботу, 8 грудня. А 10 лютого, коли проходили змагання, принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з українською збірною, передає 24 Канал.

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Подружжя особисто поспілкувалися з представниками української команди, ветеранами та їхніми родинами. Принц Гаррі та Меган робили спільні фото з колишніми полоненими, знімки на фоні прапорів з гаслами Free Azov та Free Azovstal Defenders.

На офіційних зустрічах та міжнародних подіях під час Invictus Games 2025 українська збірна, їхні рідні та організаційна команда обовʼязково використовують можливість для головного заклику – звільнення українських військовополонених з ворожого полону. Завжди памʼятаємо, завдяки кому,

– підкреслила українська команда.

Принц Гаррі та Меган Маркл з українськими ветеранами, їхніми сім'ями / Фото з інстаграму Invictus Games: Team Ukraine, Юлії Притули

Принц Гаррі – засновник Invictus Games

Син короля Чарльза заснував Ігри нескорених – міжнародні спортивні змагання для ветеранів, які отримали поранення під час бойових дій. Перші Invictus Games відбулися у 2014 році.

Україна вперше взяла участь в Іграх нескорених у 2017 році, коли змагання проходили в Торонто.

Після церемонії відкриття Ігор нескорених-2025 принц Гаррі також підійшов до представників збірної України.