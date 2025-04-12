Паска з розмінованих полів і особливі писанки: принц Гаррі отримав важливий подарунок в Україні

Під час свого нещодавнього візиту в Україну принц Гаррі отримав надзвичайно символічний подарунок – великодній кошик із паскою, виготовленою з борошна, зібраного на розмінованих українських полях. Крім того, до подарунка додали писанки, створені матір'ю загиблої парамедикині.

Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко особисто вручила цей символічний кошик герцогу Сассекському і розповіла подробиці про зустріч з принцом Гаррі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку віцепрем'єрки.

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Юлія Свириденко пояснила, що подарунок принцу Гаррі демонструє справжню ціну, яку Україна платить через замінування наших земель.

Паску для великоднього кошика випікали бабусі з прикордонної Сумської області, чиї села постійно перебувають у зоні ризику вибухонебезпечних предметів,

– зазначила міністерка економіки.

Особливо зворушливим елементом подарунка стали писанки, які виготовила Оксана Цибух – мати парамедикині Ірини Цибух, яка загинула минулого року на Харківщині, коли її автомобіль наїхав на російську міну.

Юлія Свириденко додала, що під час зустрічі з принцом Гаррі розповіла йому про роботу, яку ми виконуємо у гуманітарному розмінуванні, та про програми підтримки ветеранів, виклики й потреби, які є на цьому шляху.

Нагадаємо, також з принцом Гаррі зустрілася парамедикиня Юлія Паєвська "Тайра". Вона показала спільні фото з герцогом Сассекським та розповіла свої враження від його візиту в Україну.