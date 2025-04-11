Скромно, без пафосу і камер, – очільник Львівської ОВА про візит принца Гаррі до Львова

Принц Гаррі вперше приїхав до України – він завітав до реабілітаційного центру Superhumans. Очільник Львівської ОВА висловився про його візит та розповів, як все було.

Максим Козицький опублікував відео візиту принца Гаррі до центру Superhumans. Про це пише Show 24 з посиланням на телеграм голови Львівської обласної військової адміністрації.

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У Львові був принц Гаррі. Так, той самий. Без пафосу, без камер, без червоних доріжок. Скромно приїхав у Superhumans. Бо хотів поспілкуватися зі справжніми героями. Побачив наших оборонців, які втратили на війні здоров'я, але не втратили стрижень та віру у свою державу і себе в ній,

– розповів Козицький.

Очільник Львівської ОДА розповів, що принц Гаррі також познайомився з творцями одного з найпотужніших реабілітаційних центрів у країні. Принагідно Козицький нагадав, що всі послуги у Superhumans безплатні завдяки меценатам з усього світу.

"Україна – країна справжніх. Країна незламних. Це відмічають навіть принци. І це тільки початок", – додав Козицький.

Принц Гаррі в Україні: відео

Принц Гаррі був в Україні

Син Чарльза III підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Упродовж великої війни він приділяє увагу українським ветеранам і військовим, особливо на Іграх Нескорених.

10 квітня стало відомо, що принц Гаррі здійснив неанонсований візит до України. Він познайомився з британським волонтером Едді, спілкувався з пацієнтами та командою, зустрівся з 10-річним Романом Олексівим, який зазнав опіків тіла внаслідок російського удару по Вінниці та втратив маму.