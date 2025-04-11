Максим Козицький опублікував відео візиту принца Гаррі до центру Superhumans. Про це пише Show 24 з посиланням на телеграм голови Львівської обласної військової адміністрації.

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У Львові був принц Гаррі. Так, той самий. Без пафосу, без камер, без червоних доріжок. Скромно приїхав у Superhumans. Бо хотів поспілкуватися зі справжніми героями. Побачив наших оборонців, які втратили на війні здоров'я, але не втратили стрижень та віру у свою державу і себе в ній,

– розповів Козицький.

Очільник Львівської ОДА розповів, що принц Гаррі також познайомився з творцями одного з найпотужніших реабілітаційних центрів у країні. Принагідно Козицький нагадав, що всі послуги у Superhumans безплатні завдяки меценатам з усього світу.

"Україна – країна справжніх. Країна незламних. Це відмічають навіть принци. І це тільки початок", – додав Козицький.

Принц Гаррі в Україні: відео

Принц Гаррі був в Україні

Син Чарльза III підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Упродовж великої війни він приділяє увагу українським ветеранам і військовим, особливо на Іграх Нескорених.

10 квітня стало відомо, що принц Гаррі здійснив неанонсований візит до України. Він познайомився з британським волонтером Едді, спілкувався з пацієнтами та командою, зустрівся з 10-річним Романом Олексівим, який отримав опіки тіла внаслідок російського удару по Вінниці та втратив маму.