Важко було втримати таємницю, – в Superhumans розсекретили деталі візиту принца Гаррі до України

Герцог Сассекський вперше за роки війни таємно відвідав Україну. Принц Гаррі ознайомився з роботою львівського реабілітаційного центру Superhumans, де лікуються поранені військові та цивільні.

Після того як він покинув Україну, генеральна директорка Superhumans Ольга Руднєва розкрила подробиці візиту герцога. Зокрема, розповіла, чи важко було "привезти" принца Гаррі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ольги.

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Запрошення до України герцог Сассекський отримав від генеральної директорки Superhumans Руднєвої ще рік тому, а також під час лютневих Ігор Нескорених у Канаді.

За її словами, організувати приїзд принца Гаррі до України виявилося не настільки складним завданням, як зберегти цю подію в таємниці.

Важко було втримати цю таємницю,

– написала Ольга Руднєва в інстаграм-сторіс.

Ольга поділилася, що у Львові принц не лише спілкувався з пацієнтами та учасниками Invictus Games, але й відвідав майстерню вишивальників, де залишив свій підпис на прапорі.

Засновник Invictus Games також відвідав операційну центру. "Йому все дуже подобається, готовий оперувати," – жартома зауважив медичний директор Superhumans.

Символічною деталлю стало те, що герцог Сассекський носить браслет від Superhumans.

Крім всього, принц Гаррі ще послухав оркестр ветеранів на протезах.

Принц Гаррі в Superhumans у Львові / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Зауважимо, напередодні з'явилось перше відео таємного візиту принца Гаррі до України.