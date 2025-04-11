Після того як він покинув Україну, генеральна директорка Superhumans Ольга Руднєва розкрила подробиці візиту герцога. Зокрема, розповіла, чи важко було "привезти" принца Гаррі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ольги.

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Запрошення до України герцог Сассекський отримав від генеральної директорки Superhumans Руднєвої ще рік тому, а також під час лютневих Ігор Нескорених у Канаді.

За її словами, організувати приїзд принца Гаррі до України виявилося не настільки складним завданням, як зберегти цю подію в таємниці.

Важко було втримати цю таємницю,

– написала Ольга Руднєва в інстаграм-сторіс.

Ольга поділилася, що у Львові принц не лише спілкувався з пацієнтами та учасниками Invictus Games, але й відвідав майстерню вишивальників, де залишив свій підпис на прапорі.

Засновник Invictus Games також відвідав операційну центру. "Йому все дуже подобається, готовий оперувати," – жартома зауважив медичний директор Superhumans.

Символічною деталлю стало те, що герцог Сассекський носить браслет від Superhumans.

Крім всього, принц Гаррі ще послухав оркестр ветеранів на протезах.

Принц Гаррі в Superhumans у Львові / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Зауважимо, напередодні з'явилось перше відео таємного візиту принца Гаррі до України.