Принц Гаррі здійснив неанонсований візит в Україну, – The Telegraph

Принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув до України з неанонсованим візитом. Він зустрівся з пораненими українськими бійцями в клініці Superhumans Centre, що у Львові.

Про це у четвер, 10 квітня, повідомив The Telegraph уже після того, як принц покинув країну, передає 24 Канал. Його супроводжували 4 ветерани.

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Що відомо про візит

Герцог, що 10 років служив у британській армії, став другим членом королівської сім'ї, який відвідав Україну після Софі, герцогині Единбурзької, яка побувала в Києві минулого року.

Він поспілкувався з групою пацієнтів з ампутованими кінцівками в реабілітаційному центрі, а також зустрівся з Наталією Калмиковою, міністеркою у справах ветеранів України.

Це мій перший візит до України – і точно не останній. Для мене було величезною честю й привілеєм приїхати сюди разом із делегацією Invictus, із деякими з наших спортсменів та учасників ігор із Великої Британії за останні десять років,

– прокоментував принц.

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До слова, принц Гаррі є засновником "Ігор нескорених" (Invictus Games) – міжнародних спортивних змагань з адаптивних видів спорту. У 2014 році за його ініціативи були проведені перші змагання у Лондоні.

Нагадаємо, нещодавно принц Вільям відвідав Школу свободи в Естонії, де навчаються українські діти-біженці. Він поспілкувався з молоддю та вчителями, а також долучився до гри в баскетбол.