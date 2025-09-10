Принц Гаррі вперше за майже два роки зустрівся зі своїм батьком, королем Чарльзом III. Герцога Сассекського помітили біля Кларенс-Хауса ввечері 10 вересня, незабаром після того, як монарх повернувся з Шотландії.

Британські ЗМІ вже розкрили деякі подробиці цієї рідкісної зустрічі. Повідомляє Show 24 з посиланням на The Telegraph.

Гаррі приїхав до Великої Британії 8 вересня, щоб вшанувати пам'ять своєї бабусі, королеви Єлизавети II, а також відвідати благодійний захід організації WellChild, який підтримує тяжкохворих дітей та їхні родини. Саме під час цього візиту й відбулася приватна зустріч батька й сина, що тривала близько 45 хвилин. Це їхня перша розмова віч-на-віч від лютого минулого року, коли Гаррі навідався до Лондона після новини про рак у короля. Уже завтра, тобто 11 вересня, принц має вилетіти назад додому.

Чому стосунки принца Гаррі з батьком напружені?