Перша розмова за майже два роки: принц Гаррі нарешті зустрівся з королем Чарльзом III
- Принц Гаррі зустрівся з королем Чарльзом III під час візиту до Великої Британії.
- Це їхня перша розмова віч-на-віч з лютого минулого року.
Принц Гаррі вперше за майже два роки зустрівся зі своїм батьком, королем Чарльзом III. Герцога Сассекського помітили біля Кларенс-Хауса ввечері 10 вересня, незабаром після того, як монарх повернувся з Шотландії.
Британські ЗМІ вже розкрили деякі подробиці цієї рідкісної зустрічі. Повідомляє Show 24 з посиланням на The Telegraph.
Гаррі приїхав до Великої Британії 8 вересня, щоб вшанувати пам'ять своєї бабусі, королеви Єлизавети II, а також відвідати благодійний захід організації WellChild, який підтримує тяжкохворих дітей та їхні родини. Саме під час цього візиту й відбулася приватна зустріч батька й сина, що тривала близько 45 хвилин. Це їхня перша розмова віч-на-віч від лютого минулого року, коли Гаррі навідався до Лондона після новини про рак у короля. Уже завтра, тобто 11 вересня, принц має вилетіти назад додому.
Чому стосунки принца Гаррі з батьком напружені?
- У 2020 році Гаррі та його дружина Меган Маркл вирішили відмовитися від статусу старших членів королівської родини та переїхали з дітьми – принцом Арчі та принцесою Лілібет – до США. Вони пояснили це бажанням жити самостійно й фінансово незалежно. Після цього офіційна британська охорона для Гаррі була скасована рішенням комітету RAVEC. Принц неодноразово наголошував, що без гарантій безпеки не може спокійно повертатися до Британії.
- Сам Гаррі визнавав, що питання охорони суттєво зіпсувало його стосунки з батьком. До цього напруження існувало й з інших причин – через інтерв'ю, документальний фільм на Netflix та книгу спогадів "Запасний", у яких він критикував короля, королеву та свого брата. Відомо, що відносини з принцом Вільямом у принца Гаррі досі залишаються напруженими.