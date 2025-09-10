Принц Гарри впервые за почти два года встретился со своим отцом, королем Чарльзом III. Герцога Сассекского заметили возле Кларенс-Хауса вечером 10 сентября, вскоре после того, как монарх вернулся из Шотландии.

Британские СМИ уже раскрыли некоторые подробности этой редкой встречи. Сообщает Show 24 со ссылкой на The Telegraph.

Гарри приехал в Великобританию 8 сентября, чтобы почтить память своей бабушки, королевы Елизаветы II, а также посетить благотворительное мероприятие организации WellChild, которая поддерживает тяжелобольных детей и их семьи. Именно во время этого визита и состоялась частная встреча отца и сына, которая длилась около 45 минут. Это их первый разговор с глазу на глаз с февраля прошлого года, когда Гарри посетил Лондон после новости о раке у короля. Уже завтра, то есть 11 сентября, принц должен вылететь обратно домой.

Почему отношения принца Гарри с отцом напряженные?