Первый разговор за почти два года: принц Гарри наконец-то встретился с королем Чарльзом III
- Принц Гарри встретился с королем Чарльзом III во время визита в Великобританию.
- Это их первый разговор с глазу на глаз с февраля прошлого года.
Принц Гарри впервые за почти два года встретился со своим отцом, королем Чарльзом III. Герцога Сассекского заметили возле Кларенс-Хауса вечером 10 сентября, вскоре после того, как монарх вернулся из Шотландии.
Британские СМИ уже раскрыли некоторые подробности этой редкой встречи. Сообщает Show 24 со ссылкой на The Telegraph.
Гарри приехал в Великобританию 8 сентября, чтобы почтить память своей бабушки, королевы Елизаветы II, а также посетить благотворительное мероприятие организации WellChild, которая поддерживает тяжелобольных детей и их семьи. Именно во время этого визита и состоялась частная встреча отца и сына, которая длилась около 45 минут. Это их первый разговор с глазу на глаз с февраля прошлого года, когда Гарри посетил Лондон после новости о раке у короля. Уже завтра, то есть 11 сентября, принц должен вылететь обратно домой.
Почему отношения принца Гарри с отцом напряженные?
- В 2020 году Гарри и его жена Меган Маркл решили отказаться от статуса старших членов королевской семьи и переехали с детьми – принцем Арчи и принцессой Лилибет – в США. Они объяснили это желанием жить самостоятельно и финансово независимо. После этого официальная британская охрана для Гарри была отменена решением комитета RAVEC. Принц неоднократно подчеркивал, что без гарантий безопасности не может спокойно возвращаться в Британию.
- Сам Гарри признавал, что вопрос охраны существенно испортил его отношения с отцом. До этого напряжение существовало и по другим причинам – из-за интервью, документального фильма на Netflix и книги воспоминаний "Запасной", в которых он критиковал короля, королеву и своего брата. Известно, что отношения с принцем Уильямом у принца Гарри до сих пор остаются напряженными.