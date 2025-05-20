Розмовляли й щиро підтримали: українка зустрілась з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон
- Принц Вільям і Кейт Міддлтон зустріли українку Анну Петрову на острові Йона і обговорили з нею ситуацію в Україні, ментальне здоров'я та майбутнє.
- На завершення розмови принц Вільям сказав, що вони моляться за Україну, що стало важливим моментом підтримки.
Українка Анна Петрова зустріла на острові Йона принца та принцесу Уельських. Вона розповіла, про що спілкувалася з Вільямом та Кейт та як її підтримало подружжя.
Підприємиця поділилась, що перебувала на острові Йона поблизу Шотландії. Назустріч їй йшла група людей, а серед них – королівська сім'я, пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Анни.
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Принц Вільям і принцеса Кейт спілкувались з продавцем місцевого магазину, згодом рушили далі. Коли вони підійшли неподалік Анни, вона сказала, що родом з України. Почувши це, принц Уельський зупинився.
І наступні п'ять хвилин ми говорили про Україну. Про війну. Про біль. Про ментальне здоров'я. До нас приєдналася принцеса Кейт. Я подякувала їй за те, що вона була у велкам-хабах для українців. Сказала, що молилася за її здоров’я. Вона щиро відгукнулась,
– розповіла Анна Петрова.
Принц Вільям і Кейт спілкувалися з українкою про травму, симптоми депресії у більшості українців, відновлення та майбутнє.
"На завершення принц Вільям сказав: "We are praying for Ukraine" ("Ми молимося за Україну"). Це були не офіційні слова. Це була людська підтримка. Справжня присутність. І момент, що залишиться зі мною назавжди", – додала Анна.
Принц Вільям і принцеса Кейт з українкою / Фото з інстаграму Анни Петрової
Нагадаємо, принц та принцеса Уельські підтримують Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.
Чітку позицію має й принц Гаррі, який відмовився від обов'язків члена монаршої родини. У квітні він здійснив неанонсований візит в Україну. Гаррі зустрівся з пораненими українськими бійцями у Superhumans Centre у Львові, побачився з українським підлітком Романом Олексівим, з парамедикинею Юлією Паєвською ("Тайрою").
Після його візиту до Львова подейкували, що принца Вільяма ця поїздка розізлила. У джерелах вказують, що принц Уельський ще давно хотів відвідати Україну, але працівники служби безпеки "рішуче відкинули" таку можливість.