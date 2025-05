Розмовляли й щиро підтримали: українка зустрілась з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон

Українка Анна Петрова зустріла на острові Йона принца та принцесу Уельських. Вона розповіла, про що спілкувалася з Вільямом та Кейт та як її підтримало подружжя.

Підприємиця поділилась, що перебувала на острові Йона поблизу Шотландії. Назустріч їй йшла група людей, а серед них – королівська сім'я, пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Анни.

До слова Висловив підтримку: король Чарльз III написав листа Джо Байдену, якому діагностували рак

Принц Вільям і принцеса Кейт спілкувались з продавцем місцевого магазину, згодом рушили далі. Коли вони підійшли неподалік Анни, вона сказала, що родом з України. Почувши це, принц Уельський зупинився.

І наступні п'ять хвилин ми говорили про Україну. Про війну. Про біль. Про ментальне здоров'я. До нас приєдналася принцеса Кейт. Я подякувала їй за те, що вона була у велкам-хабах для українців. Сказала, що молилася за її здоров’я. Вона щиро відгукнулась,

– розповіла Анна Петрова.

Принц Вільям і Кейт спілкувалися з українкою про травму, симптоми депресії у більшості українців, відновлення та майбутнє.

"На завершення принц Вільям сказав: "We are praying for Ukraine" ("Ми молимося за Україну"). Це були не офіційні слова. Це була людська підтримка. Справжня присутність. І момент, що залишиться зі мною назавжди", – додала Анна.



Принц Вільям і принцеса Кейт з українкою / Фото з інстаграму Анни Петрової

Нагадаємо, принц та принцеса Уельські підтримують Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Чітку позицію має й принц Гаррі, який відмовився від обов'язків члена монаршої родини. У квітні він здійснив неанонсований візит в Україну. Гаррі зустрівся з пораненими українськими бійцями у Superhumans Centre у Львові, побачився з українським підлітком Романом Олексівим, з парамедикинею Юлією Паєвською ("Тайрою").

Після його візиту до Львова подейкували, що принца Вільяма ця поїздка розізлила. У джерелах вказують, що принц Уельський ще давно хотів відвідати Україну, але працівники служби безпеки "рішуче відкинули" таку можливість.