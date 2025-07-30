Днями принц Вільям разом з принцесою Шарлоттою відвідав фінал жіночого чемпіонату Європи з футболу. На камеру потрапив милий момент, який стався між батьком і дочкою після матчу.

Відповідне відео з'явилося в інстаграмі принца і принцеса Уельських, передає Show 24. Сім'я також привітала жіночу збірну Англії з футболу, яка перемогла Іспанію.

До слова Рідкісний вихід доньки з татом: принцеса Шарлотта і принц Вільям показались разом у Швейцарії

Принц та принцеса Уельські опублікували на своїй сторінці відео, в якому зібрали найяскравіші моменти з дня футбольного матчу. Камера, зокрема, зафіксувала момент, як Вільям і Шарлотта обіймаються на полі після перемоги збірної Англії. Королівська сім'я привітала команду і написала, що пишається дівчатами.

Нагадаємо, що фінал жіночого чемпіонату Європи з футболу проходив у місті Базель, що у Швейцарії, на стадіоні Санкт-Якоб Парк. Принц Вільям є патроном Футбольної асоціації – це керівний орган футболу в Англії.

Присутність доньки поруч з батьком та матчі стала особливою. Раніше Вільям називав Шарлотту "майбутньою зіркою" у футболі. У 2022 році він передав послання від дівчинки національній збірній.

"Шарлотта хотіла, щоб я сказав вам, що вона справді добре грає на воротах. Вона сказала: "Будь ласка, передай їм це". Вона – майбутня зірка", – повідомив принц команді.

Раніше ми писали про образ принцеси Шарлотти на фіналі чоловічого Вімблдонського турніру.