Юна принцеса вразила публіку своїм ніжним образом, пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Vogue.

До теми ЗМІ повідомили, що Кейт Міддлтон і принц Вільям планують переїхати: який будинок розглядають

Так, принц Уельський з донькою поїхали до Базеля, щоб підтримати жіночу збірну Англії у фіналі чемпіонату Європи з футболу. Фінал Євро-2025 серед жінок між збірними Англії та Іспанії проходив на стадіоні Санкт-Якоб Парк.

Принцеса Шарлотта на футбольний матч одягнула сукню в горошок бренду Guess, вартістю приблизно 90 доларів, що дорівнює близько 3700 гривень.

До речі, нещодавно Шарлотта вже з'являлася на публіці – разом із родиною вона відвідала фінал Вімблдону. Тоді принцеса Шарлотта обрала елегантну білу сукню з рюшами й воланом, яка привернула увагу шанувальників.